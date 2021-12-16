В центре Ургенча в среду торжественно открыли автомобильный тоннель, строительство которого велось с начала года. Это первый в Узбекистане тоннель под главной площадью областного центра.

Как сообщила пресс-служба хокимията Хорезмской области, в церемонии открытия участвовали хоким области Фарход Эрманов, представители разных организаций и общественности — ветераны, молодёжь.





Глава региона поздравил собравшихся с открытием объекта. Затем была перерезана красная лента, и участники церемонии прошли по тоннелю.





Длина тоннеля, проложенного по главной улице города — Аль-Хорезми, соединяющей аэропорт и вокзал, и проходящего под улицей Ислама Каримова и каналом Киргиз-яп, — составляет 500 м, ширина — 17 м. Предусмотренная проектом пропускная способность тоннеля составляет 3200 автомобилей в час, говорится в сообщении.





«Известно, что улицы Аль-Хорезми и Ислама Каримова являются самыми загруженными в городе. По Аль-Хорезми в сутки в среднем передвигаются 18 тысяч, по Ислама Каримова — 14 тысяч транспортных средств. Благодаря строительству подземного путепровода устранена загруженность этого перекрёстка, предупреждены дорожно-транспортные происшествия и обеспечено безопасное движение пешеходов», — отмечает хокимият.





Согласно статистике администрации, ежедневно по тоннелю перемещаются более 200 маршрутов автобусов и микроавтобусов городских и пригородных направлений, которые перевозят в среднем 30 тысяч пассажиров.

Напомним, что на площади над тоннелем планируется установить 25-метровый бронзовый монумент правителя Джалаладдина Мангуберди, сидящего на коне. Над его созданием работали российские мастера. Сообщалось, что это будет самый большой конь из бронзы в мире.