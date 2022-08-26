Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в выступлении в Жокаргы Кенесе в Нукусе обвинил руководителей Каракалпакстана в игнорировании проблем народа. Цитаты из выступления публикует его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Несмотря на все усилия по развитию Каракалпакстана и выделение огромных средств, в республике остаются проблемы, негативно влияющие на настроение населения, заявил президент.

«Отдельные несправедливые, бесчестные здешние руководители до сих пор не поняли суть такого благого понятия, как „удовлетворение потребностей народа“», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«До сих пор поступает большое количество жалоб населения по поводу таких проблем, как питьевая вода, внутренние дороги, обеспечение электроэнергией, [высокие] цены», — отметил он.

«На самом деле в корне событий двухмесячной давности также лежит неспособность найти решения отдельных социально-экономических проблем», — цитирует президента Шерзод Асадов.

«К сожалению, отдельные руководители вместо того, чтобы удовлетворять нужды нашего народа, заняты неэффективным расходованием средств, выделяемых на повышение благосостояния людей, не используют создаваемые возможности, не работают с готовностью отдать все свои силы ради своей страны», — подчеркнул президент.

Напомним, власти Каракалпакстана на следующий день после массовой демонстрации в Нукусе заявили, что «1 июля преступная группа лиц организовала противозаконные действия в виде попытки захвата органов госуправления». В заявлении также высказана обеспокоенность попытками отдельных нездоровых внешних сил повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане.