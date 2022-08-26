Правительство Узбекистана не рассматривает покрытие убытков валютных заемщиков из-за девальвации сума, вызванной либерализацией валютного рынка в сентябре 2017 года. Об этом говорилось на неделе диалога с предпринимателями, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Предприниматель из Денауского района Сурхандарьи, руководитель частного предприятия Fursat-Maxorat Зафар Абдивоитов сообщил, что в 2016 году он взял валютный кредит для строительства холодильного оборудования. В качестве залогового обеспечения он включил в договор два здания на 2,5 млрд сумов.

После резкой девальвации сума в сентябре 2017 года, когда официальный курс повысился почти в два раза, стоимость кредита возросла в 1,9 раза, из-за чего предприятие сталкивается с проблемой погашения займа.

Кроме того, хокимият Шурчинского района в рамках благоустройства территории и расширения дороги без предупреждения в 2018 году снёс два здания, бывших в залоговом обеспечении.

Заместитель министра юстиции Актам Мухаммадиев сообщил, что по стране свыше 100 предпринимателей выступили с аналогичной проблемой, указав на сложности с погашением валютного кредита.

«Они взяли валютные кредиты до открытия конвертации, а затем [после его открытия] это начала создавать им экономические сложности. Мы провели изучение, но это вопрос, регулируемый договорными отношениями. Вы заключили кредитный договор на определенный срок, с обязательством вернуть [долг] в валюте», — сказал он.

По его словам, либерализация валютного рынка в сентябре 2017 года открыла возможности для многих предпринимателей, но при этом также негативно сказалось на некоторых из них.

«Мы изучили наше законодательство, но не нашли ни одну возможность, чтобы помочь вам. Касательно форс-мажора, то в законодательстве определено, что это обстоятельства непреодолимой силы, вызванные природными явлениями. Например, оползни, пожар и другие факторы. [Девальвацию валюты] нельзя определить как форс-мажор. Мы изучили документы, банки обращались в суды, которые удовлетворяли их иски и направляли на исполнение», — заявил он.

Замминистра юстиции указал, что правительство только дало рекомендацию банкам по пролонгации платежей по кредитам, поскольку нет возможности выплачивать кредит по курсу того года.

«Нет возможности оказать другую помощь. Никто вам обещать этого не может. И в законе написано, что предпринимательство — это деятельность, основанная на рисках. Вы рискнули и взяли кредит, но появились убытки. Вам остаётся только выплатить долг и провести взаиморасчёты с банком», — подчеркнул Актам Мухаммадиев.

Замглавы Минюста и бизнес-омбудсман Дилмурод Касимов сообщили, что вместе с Генеральной прокуратурой изучат факты сноса двух зданий, которые находились в залоговом обеспечении, и при выявлении нарушений примут меру по получению компенсации через суд.

В апреле Центральный банк Узбекистана заявлял, что не рассматривает покрытие убытков валютных заемщиков из-за девальвации сума или введение льготного курса конвертации. Риски валютных кредитов заемщики должны учитывать самостоятельно, отмечал регулятор.