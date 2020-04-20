Центральный банк Узбекистана не будет покрывать убытки валютных заемщиков из-за девальвации сума, сообщил регулятор в ответ на запрос «Газеты.uz».

Согласно данным ЦБ, 48,1% кредитных вложений банков (около 104 трлн сумов) — в иностранной валюте. Курс сума с апреля 2019 года снизился на 20%, доллар США вырос с 8390 до 10137.94 сумов (с 17 марта 2020 года — спустя день после карантина — на 6,6%, с 9520 до 10137.94 сумов — ред.).

Источник: ЦБ.

В условиях пандемии коронавируса Банк России рекомендовал банкам предусмотреть изменение валюты кредита с иностранной валюты в рубли. Некоторые банки начали предоставлять льготный курс конвертации.

«Газета.uz» запросила у Центробанка комментарий о возможных планах по введению льготного курса конвертации для валютных заемщиков или переводу валютных кредитов заемщиков в сумовые.

В ответ регулятор заявил, что не рассматривает и не планирует покрывать убытки заемщиков от курсовой переоценки, вводить льготный курс конвертации и переводить валютные кредиты в сумовые по льготному курсу.

Причина — предлагаемые меры имеют свои негативные эффекты и не рекомендуются международными финансовыми институтами (таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк), отметили в Центробанке.

«Любой финансовый инструмент, в том числе валютный кредит, включает в себя определенные риски (валютный риск, процентный риск и другие). Все риски должны быть учтены со стороны заемщиков самостоятельно при принятии решения по получению валютного или иного рода кредита», — отметили в ЦБ.

В Центральном банке подчеркнули, что для поддержки заемщиков во время коронавирусной пандемии банки пролонгировали платежи по кредитам и не начисляют пени и штрафы по просроченной задолженности.