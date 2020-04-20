Центральный банк Узбекистана не будет покрывать убытки валютных заемщиков из-за девальвации сума, сообщил регулятор в ответ на запрос «Газеты.uz».
Согласно данным ЦБ, 48,1% кредитных вложений банков (около 104 трлн сумов) — в иностранной валюте. Курс сума с апреля 2019 года снизился на 20%, доллар США вырос с 8390 до 10137.94 сумов (с 17 марта 2020 года — спустя день после карантина — на 6,6%, с 9520 до 10137.94 сумов — ред.).
Источник: ЦБ.
В условиях пандемии коронавируса Банк России рекомендовал банкам предусмотреть изменение валюты кредита с иностранной валюты в рубли. Некоторые банки начали предоставлять льготный курс конвертации.
«Газета.uz» запросила у Центробанка комментарий о возможных планах по введению льготного курса конвертации для валютных заемщиков или переводу валютных кредитов заемщиков в сумовые.
В ответ регулятор заявил, что не рассматривает и не планирует покрывать убытки заемщиков от курсовой переоценки, вводить льготный курс конвертации и переводить валютные кредиты в сумовые по льготному курсу.
Причина — предлагаемые меры имеют свои негативные эффекты и не рекомендуются международными финансовыми институтами (таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк), отметили в Центробанке.
«Любой финансовый инструмент, в том числе валютный кредит, включает в себя определенные риски (валютный риск, процентный риск и другие). Все риски должны быть учтены со стороны заемщиков самостоятельно при принятии решения по получению валютного или иного рода кредита», — отметили в ЦБ.
В Центральном банке подчеркнули, что для поддержки заемщиков во время коронавирусной пандемии банки пролонгировали платежи по кредитам и не начисляют пени и штрафы по просроченной задолженности.
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Такое впечатление, что был брифинг с главой ЦБ Казахстана или Туркменистана — в наши обязанности не входит стабильный курс сума, мы другой валютой занимаемся. Брать кредит в сумах намного дороже чем в долларах — это тоже не проблема ЦБ Узбекистана. Вопрос, а чем тогда занимается наш ЦБ?
Rust En
Почему бы нам не использовать доллар как основную валюту? Ведь квартиры, машины, да и телефоны даже, у нас покупают и продают за доллары. Аренда в у.е., всё в у.е кроме хлеба, бензина, ком услуг и зарплат.
Всего-то нужно начать продавать продукты питания за у.е. и забудем про обеднение населения на 15-20% в год.
Rust En
“не рекомендуются международными финансовыми институтами (таким как Международный валютный фонд и Всемирный банк)“
Эти рекомендации носят обязательный характер, а они “рекомендуют“ только то, что выгодно им, а не нам.