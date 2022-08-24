Законодательная палата Олий Мажлиса на пленарном заседании 24 августа не стала снимать с дальнейшего рассмотрения закон о поправках в Семейный кодекс, которыми предлагалось отменить месячный срок с момента подачи заявления в ЗАГС до регистрации брака.

Председатель Комитета по труду и социальным вопросам Мавлудахон Ходжаева напомнила, что 4 августа Сенат отклонил закон, посчитав, что «предложения по включению данной нормы недостаточно обоснованы, равно как не изучен, не проанализирован национальный и зарубежный опыт».

Кроме того, сенаторы указывали, что наличие действующих норм и правил, т. е. сроков регистрации в ЗАГСе, «побуждает лиц, вступающих в брак, тщательно обдумать свои решения, не допустить поспешного решения». Также отмечалось, что месячный срок перед регистрацией брака даёт возможность подготовить будущих молодожёнов к семейной жизни и снизить количество разводов.

Мавлудахон Ходжаева сообщила, что после обсуждения возражений совместно с ответственным комитетом Сената закон предлагается снять с дальнейшего рассмотрения и обратить внимание на «обеспечение прочности семьи, упорядочения семейных отношений». По её словам, необходимо вернуть закон субъекту законодательной инициативы и «дать ему ещё один шанс» переработать документ и внести новый закон.





Депутат Дониёр Ганиев выступил против заключения комитета. По его словам, претензии в заключении Сената «недостаточно обоснованы».

«Более того, это очень хороший, либеральный закон, предусматривающий создание удобств для населения. Это несколько раз говорила и председатель комитета. Что это закон для предотвращения увеличения никахов (бракосочетание в исламе без официальной регистрации брака — ред.), случаев коррупции в ЗАГСах. Не знаю, как проголосовала партия „Миллий тикланиш“, но мы в УзЛиДеП поддержали этот закон», — отметил он.

Со ссылкой на слова министра юстиции Русланбека Давлетов он сказал, что после принятия закона в будущем планируется предоставить нотариусам право регистрировать брак.

«От Сената поступила претензия, что в законе написано, что „медицинское обследование проводится только с их согласия“. В законе, который приняли мы, написано „по их желанию“. По-моему, это одно и то же. Но Сенат говорит: „Это другое. Заменяя „по их согласию“ на „по их желанию“ вы ущемляете права граждан“. Я этого не понимаю», — сказал депутат.

Дониёр Ганиев также ответил на претензию сенаторов касательно отсутствия в законе срока для регистрации брака. «В Семейном кодексе это есть. Если [молодые люди] проходят медицинское обследование, то [регистрировать брак] можно в тот же день», — отметил он.

Парламентарий сообщил, что в 2021 году 50 тысяч браков были заключены раньше месячного срока из-за «наличия особых обстоятельств». «Но никто не знает, что это за уважительная причина. Это отношения между руководителем ЗАГСа и заявителем. Кто предложит деньги, кто хорошенько попросит, тому разрешат провести свадьбу раньше месяца. Зачем нам нужны такие ограничения?» — сказал член фракции УзЛиДеП.

По его словам, пары, заключающие брак, являются совершеннолетними лицами, поэтому государство не должно указывать им, когда вступать в брак. «Им уже по 18 лет. Давайте тогда определим, когда им нужно принимать пищу», — заявил он.

Дониёр Ганиев призвал остальных депутатов не голосовать за предложение комитета об исключении закона с рассмотрения.

Депутат Зафар Худойбердиев поддержал своего коллегу по партии.

«Я не понимаю позицию комитета. Говорят, что после отклонения закона Сенатом они это обсудили и посчитали, что всё сказанное им верно. Почему нам не сообщили эти претензии, когда составлялся закон, когда он дорабатывался, когда нас убеждали, когда закон проходил через Законодательную палату? Даже если говорили о претензиях, [комитет Законодаетельной палаты] стоял на своём и защищал проект», — отметил он.

Ещё один член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев указал на то, что комитет изменил мнение после отклонения закона Сенатом.

«Это говорит о том, что здесь, возможно, есть какие-то субъективные факторы. Как мнение комитета, стоящего на своей позиции, или Законодательной палаты должно измениться?» — спросил он.

Депутат также предложил при необходимости не создавать с Сенатом согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий и направлять закон напрямую президенту. Согласно статье 15−1 регламента нижней палаты парламента, если палата большинством в две трети голосов от общего числа депутатов вновь одобрит закон, отклонённый Сенатом, он считается принятым Олий Мажлисом и направляется президенту для подписания и обнародования.

«У нас есть такое право, но ни разу на практике мы им не воспользовались. И сейчас опять не хотим пользоваться им и идти по этому пути. Я призываю депутатов остаться на той же позиции и принять этот закон [в этой же редакции]», — сказал он.

Депутат «Миллий тикланиш» Алишер Хамроев признал, что Сенат обосновал свои доводы «не очень хорошо», но, тем не менее, учёл «многие статистические данные, социальные отношения, лежащие в основе этих поправок». Он призвал депутатов поддержать комитет и проголосовать за снятие закона с рассмотрения, а потом пересмотреть закон.

Лидер «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров попросил «либералов» (депутатов УзЛиДеП) уважительно обращаться к другим партиям и напомнил, что главой комитета, предложившей снять закон с рассмотрения, является депутат УзЛиДеП.

При этом он заявил, что не поддерживает решение Сената по отклонению поправок по отмене месячного срока для регистрации брака. «При необходимости надо вынести этот закон до президента. У нас есть система для защиты [от таких случаев]… Я абсолютно не поддерживаю позицию комитета. Прошу здесь разговаривать уважительно, это не игра или базар», — отметил депутат.

Говоря о возможности отправки закона напрямую президенту большинством голосов, спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов заявил, что пока не нужно торопиться с использованием этого института. «Мы когда-нибудь воспользуемся этим институтом, но после того, как все на 100% будут едины во мнении. Комитет сейчас предлагает снять [закон] с обсуждения. Если бы комитет говорил, что нужно направить закон большинством в две трети голосов, тогда другое дело. Что скажете? Давайте снимем с обсуждения», — заявил он.

Депутат Дониёр Ганиев добавил, что президенту предоставлена информация про этот закон.

«И было взято разрешение у главы государства на этот законопроект. Среди лиц, кто поставил подпись под этой информацией, была сама председатель Сената [Танзила Нарбаева]. То есть это заранее согласовано. Прошу учесть это при голосовании», — уточнил он.





В результате только 65 из 113 депутатов поддержали предложение комитета, 24 выступили против, 13 воздержались и 11 не голосовали. Теперь комитету предстоит повторно рассмотреть закон.

Как мы сообщали ранее, Закпалата сняла с рассмотрения закон о повышении штрафа за нарушение требований охранного ордера. Депутат Дониёр Ганиев удивился, почему ответственный комитет изменил позицию спустя два месяца. Отметим, что штрафы в борьбе с домашним насилием считаются неэффективными.