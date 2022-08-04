На 29-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана в четверг были рассмотрены поправки в Семейный кодекс, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В ходе обсуждения отмечалось, что в законе о поправках есть ряд вопросов, которые необходимо пересмотреть.

Поправками предусматривалось отменить месячный срок регистрации брака после подачи заявления в ЗАГС и прохождения медицинского обследования. «Предложения по включению данной нормы недостаточно обоснованы, равно как не изучен, не проанализирован национальный и зарубежный опыт», — посчитали сенаторы.

Хотя инициаторы закона сообщили, что в некоторых зарубежных странах сроки регистрации брака отсутствуют или подразумевают короткий срок, в ряде стран СНГ, имеющих схожее с узбекским законодательство, эти сроки всё ещё существуют, отметили в Сенате. Например, в России это не менее 1 месяца и не более 12 месяцев, в Армении — не менее 1 месяца и не более 3 месяцев, Азербайджане и Казахстане — не менее 1 месяца.

«Наличие действующих норм и правил, т. е. сроков регистрации в ЗАГСе, побуждает лиц, вступающих в брак, тщательно обдумать свои решения, не допустить поспешного решения», — подчеркнули сенаторы.

Месячный срок перед регистрацией брака даёт возможность подготовить будущих молодожёнов к семейной жизни и снизить количество разводов, отмечалось на заседании верхней палаты.

Кроме того, в действующей статье 13 Семейного кодекса установлено, что при наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния может разрешить заключение брака до истечения месяца. При наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, болезнь одной стороны и другие) брак может быть заключён в день подачи заявления.

Однако поправками эти нормы предложено исключить, поскольку предусматривается, что заключение брака может быть осуществлено после подачи заявления в ЗАГС и прохождения медицинского обследования. «Остаётся неясным, в течение какого срока будет осуществляться заключение брака после подачи заявления в органы ЗАГС и прохождения медицинского обследования», — говорится в сообщении Сената.

Сенаторы отметили, что принятие этой нормы может привести к ограничению возможности заключения брака в исключительных случаях, т. е. в связи с беременностью, рождением ребенка, болезнью одной стороны и другими обстоятельствами в день подачи заявления, «что, в свою очередь, может привести к обоснованным возражениям лиц, вступающих в брак».

Кроме того, сенаторы сочли, что формулировка о том, что брак заключается после подачи заявления и прохождения медицинского обследования, противоречит положению о том, что прохождение медобследования является добровольным для лиц, вступающих в брак в возрасте 50 лет и старше или имеющих общего ребёнка (детей), а также для беременной женщины и лица, признающего её будущего ребёнка своим ребёнком, является добровольным.

Сенаторы приняли решение отклонить поправки в Семейный кодекс.

Инициатором поправок об отмене месячного срок с момента подачи заявления до регистрации брака выступило Министерство юстиции. Соответствующий проект выставлялся на обсуждение в апреле.

«Принятие законопроекта положит конец хлопотам граждан, устранит бюрократию и коррупцию в ЗАГСах и органах здравоохранения», — отметили тогда в Минюсте.