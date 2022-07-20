Нотариусам в Узбекистане могут предоставить полномочия по регистрации брака. Об этом на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 июля заявил министр юстиции Русланбек Давлетов.

«Мы хотим выступить с предложением разрешить нотариусам также регистрировать браки. Потому что в нотариусах очень сильные юристы, которые понимают всё. Они могут подтвердить и засвидетельствовать волю и желание двух сторон. Здесь никаких проблем нет», — заявил он.

По его словам, если в Узбекистане сегодня функционирует 200 органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС), то число нотариусов составляет около 1000.

Глава Минюста также сообщил, что в органах ЗАГС планируется внедрить формирование записей актов о рождении, о заключении брака, о смерти и изменении фамилии на основе единой формы.

Министерство юстиции в апреле представило поправки в Семейный кодекс, которым предлагается отменить месячный срок с момента подачи заявления до регистрации брака.