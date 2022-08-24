Законодательная палата Олий Мажлиса на пленарном заседании 24 августа сняла с дальнейшего рассмотрения закон, которым предлагалось в несколько раз повысить штраф за нарушение требований охранного ордера, выдаваемого жертвам насилия.

Член Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан, депутат фракции «Адолат» Гульрух Аъзамова напомнила, что поправки планировалось внести в статью 206−1 Кодекса об административной ответственности.





Эта статья предусматривает санкции за невыполнение требований охранного ордера лицом, совершившим притеснение или насилие либо склонным к их совершению.

Действующая версия кодекса предполагает наложение штрафа от 1 до 3 базовых расчётных величин (БРВ) или административный арест до 15 суток. Поправками предлагалось увеличить размер штрафа до 5−10 БРВ.

Однако 4 августа Сенат отклонил закон, принятый депутатами. Сенаторы отметили, что при разработке документа не были приняты во внимание «уровень социально-экономического развития государства, доходы населения, его социально-психологическое состояние, а также реализуемые реформы по сохранению семей и предложения международных организаций».

Рекомендации международных организаций гласят, что штрафы, налагаемые на агрессора, в случае насилия внутри семьи становятся бременем для самой потерпевшей.

Дониёр Ганиев, член фракции УзЛиДеП, напомнил, что два месяца назад комитет Законодательной палаты придерживался «совсем другой позиции» и «сильно защищал» необходимость внесения поправок для защиты прав женщин.

«Вы отмечали, что выросло число охранных ордеров, число тех, кто нарушает ордеры, и что если не ужесточить наказание, увеличится [число] игнорирующих ордеры. Вы говорили, что провели изучения вместе с органами внутренних дел. Теперь из-за одного письма мнение комитета меняется. Вы убедили 120−130 депутатов проголосовать за [поправки], но из-за одного письма мнение меняется на 180 градусов. На это есть основание?» — спросил он.

По его словам, в заключении Сената нет «достаточных оснований». «В нём говорится, что для потерпевшей [большой штраф] станет большим бременем. Есть анализ этого? На каком основании пришли к такому заключению? Проводилось ли изучение или социальный опрос? Ничего этого нет, но из-за четырёх строчек письма меняется мнение 130 депутатов», — отметил парламентарий.

Он иронично заметил: «Что это значит? Если так, давайте сначала спрашивать Сенат, а потом принимать законы. Спросим их, будут ли они принимать закон или нет, а потом вносить закон. Ведь всё равно из-за одного письма у нас, оказывается, меняется мнение».

Спикер Законодательной палаты Нурдинжон Исмоилов не согласился с этим утверждением и напомнил, что во время обсуждений законопроекта в нижней палате парламента «были разные мнения».





Лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров заявил, что его фракция была против увеличения штрафа за нарушение требований охранного ордера.

«Мы тогда не поддержали это. В нашей фракции было много возражений. Я сейчас рад, что в Сенате оказалось больше защитников ценностей. Мы ещё тогда заявляли, что такое наказание — неэффективный метод примирения, сближения и взаимного согласия. Я полностью поддерживаю предложение комитета [об исключении законопроекта из обсуждения]. Я благодарен, что комитет изменил своё мнение. Иногда есть необходимость в изменении мнения для поиска истины», — сказал парламентарий.

Дониёр Ганиев попросил «Миллий тикланиш» голосовать «против» не только во время обсуждений во фракциях, но и на заседаниях Законодательной палаты.

«Если ваша фракция против, то и на пленарном заседании стойте на своей позиции и можете нажимать на красную кнопку. Это очень просто: зелёная и красная кнопки», — отметил парламентарий.

Спикер Нурдинжон Исмоилов заявил, что Алишер Кадиров мог проголосовать против, но сейчас это не узнать.





В итоге из 112 депутатов исключение законопроекта из обсуждений поддержали 99, 2 выступили против, 9 воздержались, 2 не проголосовали.

Почему штрафы не эффективны в борьбе с домашним насилием?

О том, почему нельзя штрафовать за домашнее насилие, ранее писал проект против насилия в Узбекистане NeMolchi.uz. Среди основных причин — как упоминалось выше, общий бюджет семьи.

«Возможно, такая санкция допустима для чужих людей, например, соседей, но если речь о семейном насилии, в больших количествах случаев в семьях совместный бюджет. И именно из семейного кармана придется отдать немаленькую сумму, возможно, до 3 млн сумов. Любая женщина сразу поймёт, что каждое её обращение обходится дорого прежде всего ей и её детям, и сто раз подумает, прежде чем пожаловаться на то, что муж снова бьёт», — отмечал проект.

Кроме того, уплата штрафа за насилие не нормализует ситуацию в целом: «В голове у людей выстраивается ассоциация: семейное насилие — это не преступление, а расходы. Не будет наказания, не будет общественного порицания, всё пройдёт тихо и незаметно, а значит не стыдно».

Следует принимать во внимание, что агрессор, вернувшись после административного ареста или уплатив штраф, станет ещё злее и увереннее в собственной безнаказанности, подчёркивает NeMolchi.uz.

«Охранный ордер так и не стал действенным инструментом защиты жертв насилия. Пострадавшие вынуждены оставаться жить с насильником, „примиряться“ и „сохранять семью“, к этому их подталкивает вся правоохранительная система и институт махалли», — отмечается в публикации.

«Чтобы изменить ситуацию, нужно улучшать систему защиты от притеснения и насилия, а не просто повышать штрафы за домашнее насилие», — резюмирует NeMolchi.uz.