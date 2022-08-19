Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда орденом Имама Бухари высшей степени. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Орден был учрежден недавно — 15 августа, и король Салман бин Абдулазиз стал первым, кто был удостоен данной награды.

Орденом награждаются улемы, исследователи, писатели, а также главы иностранных государств и правительств за особые заслуги в развитии науки и просветительства, изучении и широком продвижении наследия мыслителей исламского мира.

Шавкат Мирзиёев находится с государственным визитом в Саудовской Аравии.