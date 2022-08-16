Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в понедельник одобрил закон «Об учреждении ордена „Имам Бухари“», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Орден состоит из двух степеней, включая высшую. Он будет присуждаться за достижения в изучении и пропаганде на международной арене жизни и научного наследия великих учёных и мыслителей, внёсших огромный вклад в развитие науки и культуры, в том числе исламского просветительства:

главам зарубежных государств и правительств;

представителям парламентов зарубежных стран;

руководителям и представители международных организаций, дипломатических представительств, консульских учреждений и других приравненных к ним организаций, а также зарубежным деятелям и учёным;

известным государственным и общественным деятелям, руководителям и ведущим улемам в религиозно-общественной сфере, выдающимся учёным, литераторам, педагогам и научным исследователям Узбекистана.

Орденом могут награждаться и другие лица за особые заслуги в развитии науки и просветительства.

Имам аль-Бухари (Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари, 810−870) — знаменитый учёный-хадисовед, автор ряда сборников хадисов. Мавзолей имама аль-Бухари в Самаркандской области является одним из главных мест паломничества в Узбекистане. С прошлого года здесь строится новая мечеть и другие объекты.