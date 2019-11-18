Реализация алкогольной и табачной продукции разрешена объектами торговли, расположенными на расстоянии по прямой линии не менее чем 200 м от образовательных, спортивных и религиозных учреждений (ранее — 500 м). Закон о поправках 14 ноября подписал президент. Документ вступает в силу со дня опубликования 15 ноября.

Исключение составляет продажа этой продукции на территории торговых комплексов (на рынках) с общей торговой площадью более 1000 кв. м и в ярмарочных павильонах.

Изменение ограничений на реализацию алкоголя и табака предусмотрено указом президента от 5 февраля.