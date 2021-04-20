В Узбекистане 19 апреля стартовала массовая акция по профилактике кишечных гельминтозов среди детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В рамках первого этапа акции, который продлится до 24 апреля, будут охвачены дети от 2 до 10 лет (более 6,115 миллиона) и школьники до 15 лет (445 тысяч), обучающиеся в зонах повышенного риска — Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областях и Каракалпакстане.

Гельминтоз возникает в результате попадания в организм человека паразитических червей (глистов). На сегодняшний день выявлено около 250 видов таких вредителей, из которых 9 видов обнаружены у детей.

Если у ребёнка наблюдается следующие симптомы, у него может быть один из этих паразитов:

болит живот;

пропадает аппетит;

ребёнок становится нервным;

ребёнок скрипит зубами во сне.

Паразит откладывает в организме человека от 5 до 150 тысяч яиц. Их опасность в том, что они быстро развиваются и распространяются по организму через кишечник, повреждая внутренние органы и системы.

«В рамках массовых мероприятий специальные противоглистные препараты были доставлены в регионы. Дети получают лекарства в детских садах и школах, а выездные группы, организованные учреждениями первичной медико-санитарной помощи и региональными отделениями Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, раздают лекарства по системе „махаллабай“ детям, находящимся на дому», — отметили в Минздраве.

Второй тур дегельминтизации планируется организовать через шесть месяцев.