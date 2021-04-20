В Узбекистане 19 апреля стартовала массовая акция по профилактике кишечных гельминтозов среди детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В рамках первого этапа акции, который продлится до 24 апреля, будут охвачены дети от 2 до 10 лет (более 6,115 миллиона) и школьники до 15 лет (445 тысяч), обучающиеся в зонах повышенного риска — Бухарской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ташкентской и Ферганской областях и Каракалпакстане.
Гельминтоз возникает в результате попадания в организм человека паразитических червей (глистов). На сегодняшний день выявлено около 250 видов таких вредителей, из которых 9 видов обнаружены у детей.
Если у ребёнка наблюдается следующие симптомы, у него может быть один из этих паразитов:
- болит живот;
- пропадает аппетит;
- ребёнок становится нервным;
- ребёнок скрипит зубами во сне.
Паразит откладывает в организме человека от 5 до 150 тысяч яиц. Их опасность в том, что они быстро развиваются и распространяются по организму через кишечник, повреждая внутренние органы и системы.
«В рамках массовых мероприятий специальные противоглистные препараты были доставлены в регионы. Дети получают лекарства в детских садах и школах, а выездные группы, организованные учреждениями первичной медико-санитарной помощи и региональными отделениями Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, раздают лекарства по системе „махаллабай“ детям, находящимся на дому», — отметили в Минздраве.
Второй тур дегельминтизации планируется организовать через шесть месяцев.
Erik Khayrulin
Взрослым тоже не помешало бы. Знаю многих, у кого нет времени обратиться к специалистам.