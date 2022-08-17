Международный аэропорт «Ташкент» получил 1000 новых багажных тележек немецкого производителя Wanzl. Тележки в необходимом количестве доставлены в залы вылета и прилета, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

«Месяц назад в ташкентском аэропорту сложилась сложная ситуация с багажными тележками. Без предварительного уведомления и в нарушение договора частная компания Abadiya Trade отказалась предоставлять данный сервис и вывезла все свои багажные тележки. Управляющая компания Uzbekistan Airports была вынуждена привезти в Ташкент часть тележек из региональных аэропортов, а также в сжатые сроки заказать партию тележек у местного производителя», — говорится в сообщении.

На данный момент аэропорт полностью обеспечен собственными багажными тележками. В ближайшее время новые тележки поступят и во все региональные аэропорты, отметили в компании.