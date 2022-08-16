Управление по экологии и охране окружающей среды Кашкадарьинской области прокомментировало ситуацию вокруг кожевенного предприятия Qarshi Leather в Карши, рядом с которым местный житель совершил попытку самоподжога.

Как мы писали, перед предприятием собрались жители, недовольные сильным запахом и загрязнением окружающей среды, которое вызывает болезни. Один из жителей сообщил об угрозах со стороны руководства завода и поджёг себя. В прошлом году сообщалось о загрязнении заводом воздуха, почвы и воды.

В управлении заявили, что намерены получить разрешение от уполномоченных органов и провести оперативное изучение деятельности иностранного предприятия.

По данным госоргана, ранее экоинспекторы уже проводили проверку на заводе Qarshi Leather и выявили загрязнение окружающей среды. В марте 2021 года экономический суд постановил взыскать с компании обязательные компенсации на 284 млн сумов.

В ходе последующих проверок было выявлено превышение нормативного уровня загрязняющих веществ и несоблюдение требований экологической экспертизы, за что предприятие должно было выплатить дополнительную компенсацию на 346 млн сумов.

По итогам изучений управление экологии несколько раз давало обязательные предписания о соблюдении законодательства. В ноябре 2021 года ведомство подало заявление в экономический суд о временной приостановке работы завода до устранения недостатков.

Деятельность предприятия была приостановлена в марте. В тот же месяц руководство Qarshi Leather направило письмо в управление экологии и сообщило, что китайские инвесторы планируют вывести инвестиции и полностью закрыть завод, если будут какие-либо препятствия и запреты на спуск воды в канализационный трубопровод. Они также объявили о сбросе сточных вод в западную точку канализационного трубопровода для восстановления работы предприятия.

Как выглядела местность до очистки в 2021 году (слева). Фото: Управление экологии Кашкадарьи.

По данным ведомства, в октябре 2021 года из числа сотрудников областного хокимията, УВД и управления экологии была сформирована рабочая группа по очистке сточных вод, которые незаконно сбрасывались на очень большой территории вблизи жилых массивов. Отходы были зарыты в землю, на что были потрачены большие средства. В настоящее время эти места благоустроены, здесь даже построены футбольные поля, говорится в сообщении.

СП Qarshi Leather было основано в 2016 году с участием инвестиций из Китая и Израиля на 6 млн долларов. Оно занимается переработкой шкур крупного рогатого скота.