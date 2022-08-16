Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что изучает инцидент перед кожевенным предприятием Qarshi Leather в Карши, где совершена попытка самоподжога. Прокуратура города начала доследственную проверку по факту происшествия.

Во вторник в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как у ворот завода собрались мужчины и женщины, недовольные сильным запахом, исходящим с предприятия, с намерением обратиться с жалобой к президенту Узбекистана.

Пожилая женщина говорит, что у её двух невесток был выкидыш. «Что надо делать? Избавиться от завода или подвергать народ давлению?» — спрашивает она.

Женщина помоложе заявляет, что не может принимать пищу, потому что после еды у неё рвота. «Здесь невозможно дышать», — говорит она.

«По ночам невозможно спать. Каждую неделю водим детей к врачу, тратим на это миллионы. Кто нам покроет эти расходы?» — спрашивает мужчина.

«Наши руководители, хокимият, никто на нас совершенно не обращает внимания, даже не выслушивают», — добавляет он.

Молодая женщина говорит, что потеряла ребёнка на пятом месяце беременности. «Нельзя так делать. Пусть закроют. Так нельзя», — призывает она.

Мужчина в инвалидной коляске говорит, что у его супруги ухудшилась память. «Жить невозможно», — говорит он.

Мужчина, записывающий обращения жителей, говорит: «Мы относимся к городу Карши. Кто дал право построить такой вонючий завод в городе? Те, кто наверху, заинтересованные, просим вашего содействия в закрытии этого завода. У моей матери цирроз печени».

Другой мужичина, до этого также записывавший видео, говорит, что ему тоже есть что сказать. «Мы ухаживали за этими землями. Забрали и это место, и то, что позади. Здоровье тоже забрали. Что нам делать? Я сам шофёр, таксист. Половина заработка уходит на еду, другая — на лекарства».

«На днях, когда я тут был, владелец Акмаль сказал мне: „Я тебя убью, в течение двух дней я тебя посажу…“ Почему он так делает? Почему толкает меня к смерти?.. Из-за этого Акмаля мне не хочется жить, совсем не хочу жить. Помогите мне», — кричит он. Затем он достаёт из кармана бутылку с бензином, обливает себя и поджигает.

Одежда мгновенно вспыхивает. Женщины начинают кричать. К мужчине подбегают люди и тушат огонь. На его теле видны ожоги.

«Акмаль, тебе такое надо было? Не хочу жить, ты меня убиваешь, моих детей убиваешь… Лучше умру, чем меня посадят в тюрьму», — спрашивает он.

СП Qarshi Leather было основано в 2016 году с участием инвестиций из Китая и Израиля. Оно занимается переработкой шкур крупного рогатого скота.

В сентябре прошлого года сообщалось, что предприятие обязали заплатить штраф в размере свыше 345 млн сумов и приостановить производство из-за отходов, портящих воздух, почву и воду в поселке Шайхали и близлежащих махаллях. На месте были экологи, хоким Карши, депутаты и другие ответственные лица. При этом говорилось, что до этого предприятие неоднократно предупреждали о необходимости установки современных технологий для сбрасывания производственных отходов.