На Играх исламской солидарности, проходящих в Конье (Турция), копилка сборной Узбекистана пополнилась ещё 22 медалями — 10 золотыми, 4 серебряными и 8 бронзовыми в разных видах спорта.

Тяжёлая атлетика

Тяжелоатлет из Узбекистана Акбар Джураев, выступающий в весовой категории свыше 109 кг, стал абсолютным чемпионом Конья-2021. В рывке он поднял 200 кг, в толчке — 246 кг и по сумме двух упражнений зафиксировал 446 кг. Таким образом, он принёс делегации Узбекистана 3 золотые медали.





Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Руслан Нурудинов (-109 кг) с первой же попытки установил рекорд Игр (177 кг), в последующем ему покорились 187 кг. В толчке он поднял 230 кг, а по сумме двух упражнений 417 кг. Таким образом, он завоевал 3 золотые медали

Паралимпийцы

Расул Атамурадов, выступавший на Играх в парных соревнованиях по пара-настольному теннису, завоевал бронзовую награду. Его напарником в данной программе был представитель Пакистана.





Паралимпийская сборная Узбекистана завоевала на Играх 8 медалей — 3 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых.

Фехтование

Женская сборная Узбекистана по сабле в лице Зайнаб Дайибековой, Паолы Плиего, Айсулу Уснатдиновой и Севинч Исмоиловой одолела в полуфинале представительниц Турции со счётом 45:31. В решающей встрече они уступили соперницам из Азербайджана со счётом 34:45 и завоевали «серебро».

Представительница Узбекистана по фехтованию на рапирах среди женщин Умида Ильясова уступила в полуфинале сопернице из Турции и завоевала бронзу.

Ещё две «бронзы» в копилку сборной принесли Файзулла Алимов и Нодирбек Муминов. Алимов в полуфинале уступил азербайджанцу Руслану Хасанову со счётом 11:12, а Муминов — спортсмену из Кыргызстана Роману Петрову со счётом 10:15.





Плавание

Пловцы Узбекистана — Алексей Тарасенко, Олимжон Одилов, Егор Петряков, Хуршиджон Турсунов — заняли второе место в финальном заплыве мужской эстафеты вольным стилем 4×200 метров, уступив пловцам из Турции.





В заплыве на 50 метров вольным стилем Хуршиджон Турсунов занял второе место с результатом 22.51 секунды, а Алексей Тарасенко — третье, одолев заданную дистанцию за 22.72 секунды. Результат Турсунова отмечен как новый рекорд Узбекистана.

Пловец Егор Петряков, занявший накануне третье место в заплыве на 400 метров вольным стилем, сегодня на этой же дистанции в комплексной программе завоевал «бронзу».





Дзюдо

Дзюдоисты Шахрам Ахадов (-73 кг) и Сардор Нуриллаев (-66 кг) завоевали золотые медали. Ахадов в финале одолел азербайджанца Наримона Мирзаева, Нуриллаев — представителя Марокко Абдурахмона Боушита.





Дзюдоистки Нилуфар Эрмагамбетова (-57 кг) и Диёра Келдиёрова (-52 кг) также завоевали золотые медали.

Серебряную медаль в копилку сборной добавил Кемран Нуриллаев (-60 кг), уступив спортсмену из Азербайджана.





Дзюдоистки Севинч Исакова (-63 кг) и Сита Кадамбоева (-52 кг) принесли в копилку сборной бронзовые медали.



