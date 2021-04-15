Строительство новых объектов комплекса Имама Бухари началось в Самарканде в дни священного месяца Рамадан. Президент Шавкат Мирзиёев побывал на площадке, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, в ходе поездки в Самаркандскую область в 2019 году президент указал на необходимость расширения мемориального комплекса Имама Бухари, поскольку он является эпицентром паломнического туризма в стране. «Здесь должны быть удобные условия для всех паломников вне зависимости от их количества», — сказал тогда Шавкат Мирзиёев.

Был разработан новый проект комплекса. Он несколько раз представлялся президенту и дорабатывался, был изучен и мировой опыт.

Шавкат Мирзиёев в ходе сегодняшней поездки поздравил всех мусульман и народ страны с началом месяца Рамадан.

«Рамадан — священный месяц, когда исполняются добрые намерения. Приступая к строительству комплекса именно в этот месяц, мы верим, что это дарует нам добрую надежду и утешение. Цель наших усилий в этом направлении — выразить через науку нашу приверженность исламу и уважение к нашим ученым предкам. Быть достойными предков — наш большой долг», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Наша священная религия учит нас быть человечными, жить, ценя мир и спокойствие, проявлять сострадание. С таким пониманием и видением мы способны укрепить мир, дружбу и согласие в каждой семье и махалле, во всем нашем обществе. Повторяю, если будут мир и здоровье, придет и все остальное», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства ознакомился с проводимыми в комплексе работами.

Планируется возвести большую мечеть с четырьмя симметричными минаретами, террасы, к комплексу будет вести широкая аллея. Для обслуживания большого числа паломников будут созданы условия — 7 отелей, 3 автостоянки и автовокзал, супермаркет и рынок. В планах также строительство ресторанов, магазина ремесленнических изделий, бани, помещений для омовения и скотобойни.

В 2019 году по инициативе президента здесь были созданы Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари и Научная школа хадиса. Строящийся комплекс вместе с этими учреждениями образует единый крупный ансамбль, «способный удовлетворить все потребности паломников», говорится в сообщении.

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Фото здесь и далее: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz»







