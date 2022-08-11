В ходе оперативного мероприятия 6 августа сотрудники Управления по обеспечению безопасности на транспорте УВД Ферганской области проверили дом жителя Учкуприкского района М. И., сообщила пресс-служба УВД Ферганской области.

Выяснилось, что он выращивал на своем земельном участке 17 кустов марихуаны. Помимо этого, в хлеву и в шкафу на кухне обнаружено в общей сложности 5,2 кг каннабиса, завёрнутых в бумагу и целлофановый пакет.

В гостиной нашли стебли мака в полиэтиленовом мешке и маковые колосья в полиэтиленовом пакете общим весом 7,7 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 276 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере) Уголовного кодекса Узбекистана. Мужчина задержан.