Национальное агентство проектного управления опубликовало проект приказа директора НАПУ, в котором предлагается предоставить резидентам Узбекистана право свободно торговать на криптобиржах.

Сейчас Правила осуществления криптобиржевой торговли позволяют резидентам Узбекистан заключать на криптобиржах сделки исключительно по продаже криптоактивов и токенов.

Этот пункт в правилах НАПУ предлагает изложить в новой редакции: «Резиденты Республики Узбекистан вправе осуществлять на криптобиржах все виды криптобиржевых торгов криптоактивами и токенами за национальную и иностранную валюту. Выбор криптоактивов в качестве объекта приобретения и соответственно последствия этого выбора являются риском самого покупателя».

В Узбекистане все операции с криптовалютой должны проводиться исключительно на криптобирже, которая открылась в январе 2020 года. Покупать валюту гражданам не разрешалось из-за «низкой финансовой грамотности населения», писал ранее Spot со ссылкой на НАПУ.

В 2020 году дважды сообщалось о попытках граждан продать криптовалюту. В июне Генпрокуратура выявила гражданина, который с 2019 года в сговоре с иностранными гражданами через Telegram провел незаконные операции по купле-продаже биткоинов на сумму 3 млн долларов. В сентябре группа лиц была задержана в Ташкенте при продаже 20 биткоинов за 224 тысячи долларов. В марте этого года двоих граждан задержали в Ташкенте при совершении купле-продажи криптовалюты за почти 24 тысячи долларов.