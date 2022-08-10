Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на пресс-конференции по развитию туризма 8 августа поделился планами поэтапно сделать Ташкент таким же привлекательным местом для туристов, как Дубай, сообщает телеканал Uzreport TV.

«Я могу точно сказать, что сегодняшний Ташкент лучше Дубая 1994 года. Сколько лет прошло… Но сегодня Дубай принимает 80 миллионов человек. Это дало большой [импульс] для туризма, создало большие возможности. Они не полагались только на нефть… Возможно, сложно достичь уровня Дубая, но если будем мечтать об этом, разве хотя бы частично не сможем?» — сказал он.

На мероприятии было представлено имиджевое туристическое видео столицы Узбекистана «Салом, Ташкент». Как отметил хоким, ролик в большей степени нацелен на молодёжную аудиторию. Градоначальник считает, что при массовой пропаганде этого ролика «через 20 дней, максимум через месяц туристы посыплют в Ташкент».

По его словам, результаты этой работы можно будет обсудить в декабре. «Я работаю на результат», — подчеркнул глава столичной администрации.

«Давайте все вместе пропагандировать [ролик]. Если вы скажете „мы доверились тебе и пропагандировали, но в декабре никто не пришёл“, то можете ругать меня сколько угодно, я согласен», — отметил хоким.

На пресс-конференции Джахонгиру Артыкходжаеву задали вопрос касательно планов хокимията сохранить зелёные пространства и ландшафт при бурном строительстве объектов и развитии инфраструктуры города с учётом того, что в туристическом потенциале важную роль играет и микроклимат города, и экологический имидж страны, говорится в репортаже Uzreport TV. Однако хоким отказался отвечать на вопрос.

«Сегодняшнюю тему [пресс-конференции] озвучил [заместитель хокима] Фуркат Махмудходжаев — это сфера туризма, то есть [вопросы можно задавать] по туризму. Если хотите, по этому направлению, сделаем отдельное мероприятие. Нельзя говорить, что не проводится работа [по экологии]. Мы работаем. Сегодня поднимается тема, как развивать туризм, как вместе работать. Я вас понимаю, но на сегодняшний день я не обязан отвечать на ваш вопрос», — заявил он.

Напомним, 8 августа по поручению президента хоким и прокурор Чиланзарского района были уволены за инцидент с повреждением более 100 деревьев на улице Чиланзар. Хоким и прокурор Ташкента получили строгий выговор «за безответственное отношение к обязанностям».