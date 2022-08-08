Всемирная шахматная олимпиада 2026 года пройдет в Узбекистане. Решение было принято на генеральной ассамблее Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в индийском городе Ченнаи в понедельник. Об этом сообщил председатель Федерации шахмат Узбекистана Алишер Саъдуллаев.

«Миссия выполнена, мистер президент», — написал он.

На право проведения соревнований также претендовали Индия и Венгрия, но большинство голосов были отданы за Узбекистан, который впервые примет этот турнир.

В 2024 году Всемирная шахматная олимпиада пройдёт в Будапеште (Венгрия).