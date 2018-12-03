Сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду среди юниоров до 16 лет, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

На первенстве страну представляли Нодирбек Абдусаттаров, Шамсиддин Вохидов, Ситора Сапарова, Жавохир Синдаров и Нодирбек Якуббоев.

Шахматисты Узбекистана в девяти турах одержали победу над сборными Венгрии (4:0), Польши (3:1), Молдовы (3,5:0,5), России (3:1), Индии (3:1), Украины (3,5:0,5) и проиграли команде США (1,5:2,5).

«Ранее сборная команда Узбекистана не достигала такого результата. Золотая медаль стала первой в истории шахмат Узбекистана», — говорится в сообщении.