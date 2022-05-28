Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 26-м пленарном заседании в субботу единогласно одобрил закон «О государственной гражданской службе», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Закон разрабатывался как документ прямого действия и направлен на комплексное правовое регулирование государственной гражданской службы. Он распространяется только на госслужащих, осуществляющих деятельность на должностях, включённых в государственный реестр.

«Это очень важный закон, принятие которого ожидалось много лет. Закон, которого ждал наш народ», — сказала председатель Сената Танзила Нарбаева.

В законе определены статус, права и обязанности госслужащих, а также принципы приёма на работу и механизмы предотвращения коррупции и конфликта интересов в этой сфере. Закреплено, что служить народу является одним из основных принципов государственной гражданской службы.

Описаны полномочия государственных органов в регулировании государственной гражданской службы, в том числе президента, Кабинета министров и других структур. Уполномоченным органом в сфере госслужбы определено Агентство развития госслужбы при президенте.

В сообщении агентства говорится, что закон распространится на более чем 100 тысяч человек, работающих в сфере государственного управления и органах власти на местах

Документ устанавливает, что госслужащие принимаются на работу на основе независимого конкурса кандидатов, а их деятельность оценивается на основе наиболее важных показателей эффективности (KPI). Определены критерии оценки эффективности и компетентности госслужащих, требования к повышению их квалификации.

Лица, совершившие коррупционные преступления, согласно закону, на государственную гражданскую службу не принимаются.

Закон создаёт правовую основу предупреждения коррупционных правонарушений и конфликта интересов в сфере государственной гражданской службы.

Агентство по противодействию коррупции уточняет, что в законе прописаны нормы по осуществлению в госорганах мероприятий по противодействию коррупции, а также ограничения для госслужащих.

Глава Антикоррупционного агентства Акмал Бурханов. Фото: Пресс-служба Сената.

Среди обязанностей госслужащих указаны соблюдение правил этики, недопущение конфликта интересов, требования быть беспристрастным и справедливым, не использовать свою должность в личных целях, декларировать доходы и имущество в установленные сроки, использовать государственное имущество только в служебных целях.

В отдельной главе, посвящённой борьбе с коррупцией на госслужбе, прописаны в том числе такие превентивные механизмы, как правила получения и дарения подарков госслужащими, а также требование ротации госслужащих, занимающих должности с высоким риском коррупции.

«Надо признать, что до этого в государственном управлении не было таких норм или они не были урегулированы законом, что становилось причиной кумовства, несправедливости, коррупционных рисков и снижения доверия отдельных граждан к государственной службе», — заявил глава Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов.

Закон должен вступить в силу через три месяца после подписания президентом Узбекистана.