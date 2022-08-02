На саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде 15−16 сентября планируется подписание трёхстороннего документа по строительству железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан». Сейчас стороны активно работают над разработкой технико-экономического обоснования проекта.

Об этом заявил и. о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на первом заседании диалогового формата «Узбекистан — Азербайджан — Турция» 2 августа.

«Соединение железнодорожного коридора „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“ с Транскавказским коридором создаст единую транспортную сеть между нашими странами и расширит географию торговли из Китая в Европу, — сказал Владимир Норов. — Именно поэтому Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора, который мог бы обеспечить кратчайший сухопутный маршрут из Азии в Европу».

Зангезурский коридор — проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который по плану должен соединить западные районы Азербайджана и его эксклав Нахичевань. Армения с этим проектом не согласна.

Владимир Норов в своем выступлении также отметил, что для Узбекистана важно использование транзитного потенциала железной дороги «Баку — Тбилиси — Карс».

В заявлении и. о. главы МИДа по итогам мероприятия отмечается, что делегации трёх стран договорились активно использовать все возможности этой железной линии, а также международные порты Турции и Азербайджана и международные транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад».

«Выступая в качестве узловых хабов в своих регионах, Узбекистан, Азербайджан и Турция не должны ограничиваться лишь функцией „транзитных пунктов“, а формировать экономические коридоры путем создания вдоль существующих транспортных маршрутов производственно-логистических и сбытовых пунктов», — заявил Владимир Норов.