Агентство по управлению государственными активами Узбекистана сообщило о продаже зоны отдыха «Чорвок оромгохи» («Пирамиды»), которая расположена на левом берегу водохранилища Чарвак в Ташкентской области.

Объявление на сайте агентства было опубликовано 5 июля, обратил внимание Spot.uz. По данным АУГА, заявки на покупку объекта через E-auksion подавали четыре претендента.

В итоге государственная тендерная комиссия выбрала победителем торгов компанию VIP Logistics, которая предложила за «Пирамиды» 208 млрд сумов.

Согласно данным ЕГРПО, совместное предприятие VIP Logistics было зарегистрировано в августе 2011 года в Ташкенте с уставным капиталом 2,69 млн долларов. Основной род деятельности компании — автомобильные грузоперевозки.





Учредителями VIP Logistics указаны Harvest Industries LP (93%), Джамшид Абдугапарович Шакиров (5,1%) и Абдигаппар Шокирович Шакиров (1,9%). Руководителем компании является Дилмурад Закирович Рахматуллаев.

По данным сайта Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), Harvest Industries LP была учреждена в Шотландии в мае 2012 года. Лицом со значительным контролем указан резидент из Узбекистана Тахир Икрамов.

Британская компания также владела долей в ликвидированном предприятии по производству лакокрасочных материалов Lok Kolor Sintez, а также указана соучредителем (82,4%) завода по выпуску полипропиленовых мешков и нитей Big Bag Production.

Джамшид Шакиров, в свою очередь, указан совладельцем таких компаний, как Kanteks Invest (50%, подготовка и прядение хлопковых волокон), Rohat Plasteks (100%, строительство нежилых зданий), Navo Teks (50%, подготовка и прядение хлопковых волокон) и Uzbekistan Hydrogen Peroxide (85%), созданная для реализации проектов по глубокой переработке газа и полного импортозамещения перекиси водорода.

«Пирамиды» были выставлены на текущие торги в октябре 2021 года. По данным Spot.uz, новый владелец должен будет сохранить гостиницу, соблюсти мораторий на вырубку деревьев и кустарников, а также погасить долг перед компанией IMPRO в размере 573,5 тысячи евро.

Объект раньше пытались продать, разделив на 8 частей. Решение о приватизации было принято для повышения эффективности его работы — прибыль зоны отдыха за 2019 год упала до 2,7 млн сумов.