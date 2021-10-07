Зону отдыха «Чорвок Оромгохи» («Пирамиды») в Ташкентской области снова выставили на продажу. Об этом сообщил Spot.uz со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению государственными активами.

По данным издания, ранее «Пирамиды» пытались продать, поделив зону на восемь частей. Однако этот процесс завершился и теперь «Чорвок Оромгохи» продают единым лотом.

Новый владелец должен будет сохранить гостиницу, соблюсти мораторий на вырубку деревьев и кустарников, погасить долг перед «IMPRO GmbH» LTD в размере 573 568 евро.

Для принятия соответствующего решения и определения победителя, поступившие предложения кандидатов будут предоставлены в обобщенном виде комиссии по проведению тендерных торгов по реализации государственного имущества.

Для ознакомления с «Пирамидами» можно посмотреть панорамные снимки. Заявки по первому этапу принимаются до 8 ноября. Подробнее можно узнать здесь.

В 2018 году комплекс «Пирамиды», которым сейчас владеет государство, принёс чистую прибыль лишь в 89,9 млн сумов, а в 2019 году и вовсе 2,7 млн сумов. Приватизация направлена на то, чтобы объект стал эффективнее и смог привлечь инвестиции на свое развитие.