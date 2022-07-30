Профессиональный боксёр из Узбекистана Элнур Абдураимов (10−0, 9 KO) выступил в рамках боксёрского шоу Golden Boy Promotions в американском штате Калифорния в четверг.

Его соперником выступил 25-летний мексиканец Леонель Морено (11−2, 9 КО), который в прошлом встречался в основном с дебютантами или соперниками с плохими рекордами (5−14 или 3−26).

Бой завершился очень быстро. С первых секунд узбекистанец взял под контроль ринг и преследовал своего противника вдоль канатов. Мексиканец вёл себя довольно пассивно, иногда отмахиваясь ударами.

Спустя минуту после начала первого раунда Элнур Абдураимов провёл атаку и встретил левым ударом в печень. Соперник согнулся и не смог прийти в себя от удара.

В результате победы боксёр из Узбекистана стал обладателем вакантного пояса IBF North American.