На чемпионате мира среди юниоров по вольной, греко-римской и женской борьбе в Риме (Италия) спортсмены из Узбекистана завоевали одну золотую и одну серебряную медали, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Айтжан Халмаханов, выступающий в весовой категории до 51 кг, одолел в финале спортсмена из Ирана Мухаммадризо Голами и завоевал золотую награду.

Шахзод Рузиохунов в весовой категории до 45 кг уступил спортсмену из Украины Евгению Поковбе и завоевал серебряную медаль континентального первенства.

Две бронзовые медали в копилку сборной принесли Хуршидбек Нормухаммадов (-55 кг), который обыграл обыграл японца Кохаку Каназавани со счётом 5−4, и Бехруз Барноев (-65 кг),который победил борца из Азербайджана Али Ализода со счётом 9−3.





Фото: Министерство спорта Узбекистана.