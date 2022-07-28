Узбекистан и Индия провели переговоры о развитии сотрудничества в сельскохозяйственном секторе. Встреча состоялась в Нью-Дели 28 июля в рамках визита правительственной делегации во главе с заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым, сообщила пресс-служба МИВТ.

Зампремьера провел переговоры с министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Нарендрой Сингхом Томаром. Стороны договорились наращивать объемы товарооборота, создавая благоприятные условия для взаимного доступа продукции национальных сельхозпроизводителей на рынки двух стран.





Узбекистан предоставил фитосанитарные разрешения на ввоз шести наименований индийских товаров, включая бананы, манго, сою и рис. В свою очередь, индийская сторона рассматривает возможность предоставления разрешений узбекского винограда, гранат, яблок, хурмы, перца чили, помидоров, миндаля и арбуза.

Пресс-служба Минсельхоза Индии сообщила, что приняла решение предоставить доступ на рынок для винограда, сливы и черешни из Узбекистана. Нарендра Сингх также призвал узбекскую сторону ускорить получение разрешения на импорт граната, картофеля, папайи и пшеницы.

Кроме того, как сообщается, Жамшид Ходжаев заявил, что у Индии хороший опыт в сельском хозяйстве, о чем Узбекистан хотел бы узнать, в том числе и о поддержке фермеров. «Как и Индия, мы хотим изменить курс сельского хозяйства в Узбекистане, для чего мы хотим учиться у Индии», — цитирует его индийское ведомств.





В связи с этим вице-премьер обратился к индийским институтам сельскохозяйственных исследований с просьбой передать исследования и разработки Узбекистану. Он также высоко оценил растущую тенденцию цифровизации сельского хозяйства Индии и призвал к аналогичной цифровизации в Узбекистане вместе с индийскими компаниями.

Глава МИВТ также похвалил индийскую государственную систему минимальной цены поддержки (MSP) — установленной правительством стоимости сельхозпродукции для покупки непосредственно у фермера. Эта мера была принята для гарантии минимальной прибыли за урожай, даже если на рынке цена меньше, чем понесенные затраты.

В ходе переговоров обсуждены вопросы инвестиционных планов отдельных сельхозкомпаний. Так, сейчас индийская Indo Organics за счет прямых инвестиций намерена запустить в Наманганской области Узбекистана производство и переработку сельхозпродукции.

По данным Госкомстата, в 2021 году товарооборот между Узбекистаном и Индией вырос на 10,3% и составил 490 млн долларов, из этой цифры 461 млн долларов приходится на индийский экспорт.

В начале года президент Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите «Индия — Центральная Азия», предложил продвигать совместные проекты по выпуску фармпродукции, запустить подготовку врачей-вирусологов и разработать программу сотрудничества по внедрению цифровых инноваций, фин-тэк и блокчейн-технологий. Он также заявил о начале проработки транспортного коридора через порт Чабахар, который обеспечит сообщение Узбекистана и Индии.