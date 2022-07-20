Официальные резервные активы Узбекистана на 1 июля составили 35,58 млрд долларов, увеличивший за прошлый месяц на 179,8 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Рост произошёл в основном за счёт увеличения резервов в иностранной валюте на 157,4 млн долларов — до 13,3 млрд долларов.

Физический объём золота вырос на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны) — до 11,7 млн тройских унций (около 363,9 тонны), достигнув максимума с декабря. При этом золотые запасы прибавили в стоимости только на 39,7 млн долларов — до 21,22 млрд долларов.





Это связано с падением котировок золота в июне на 7,8% — с 1848 до 1704 долларов. Драгметалл дешевеет на фоне укрепления доллара, который поддерживается повышением базовой процентной ставки Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центрального банка. 15 июня повысила ставку на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года — до 1,5−1,75%. ФРС ужесточает монетарную политику из-за высокой инфляции в стране, которая в прошлом месяце подскочила на 9,1%, установив новый максимум более чем за 40 лет.

В октябре 2020 года глава Центробанка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов сообщал, что рост цен на золото положительно отражается на доходах производителей и косвенно на доходности государственного бюджета. Из-за снижения котировок Узбекистан не экспортировал драгметалл в апреле и мае (скорее всего, в июне также не было продаж).

Имеющиеся резервы значительно превышают годовой объём импорта страны, который за 2021 год составил 25,5 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать хотя бы трёхмесячный объём импорта.