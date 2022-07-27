Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июля провел совещание по актуальным задачам в хлопководстве, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии отмечалось, что климатические изменения последних лет ставят перед хлопководством новые задачи. В частности, прежде не наблюдалось таких аномально высоких температур, как этим летом. В дневное время суток столбик термометра держится выше 43 градусов. Температура ночью также превышает норму.

По словам президента, это чрезвычайная ситуация для хлопководства, однако необходимо мобилизовать все возможности и сохранить урожай. Для этого производство семян, отбор сортов, внесение удобрений, орошение и борьба с вредителями должны осуществляться на основе научных подходов.

«Это испытание для каждого кластера, хокимов и для всех. Необходимо сохранить урожай. Почему я это говорю? Сколько за этим стоит рабочих мест, сколько за этим экспорта. Мы ранее заявили, что поднимем экспорт в текстильной сфере до 9 млрд долларов. Если не будет увеличение урожайности хлопка, если не реализуем самые высокие сорта хлопка вместе с учёными, не будет результата», — заявил он.

На совещании министр инновационного развития, председатель Совета по хлопководству Иброхим Абдурахмонов сообщил, что члены совета вместе с учеными и специалистами провели изучение ситуации с выездом в Куйичирчикский, Сайхунабадский, Навбахорский, Нарпайский, Вабкентский и Каракульский районы. В частности, установлено, что норма по плотности посадки саженцев на хлопковых полях превышена на 35−40%. На некоторых полях в верхней части стеблей хлопчатника почти нет урожая, в нижней части образовалось всего 2−3 коробочки. Из-за изменения климата вредителей и болезней также стало больше.

Шухрат Ганиев и Иброхим Абдурахмонов.

Глава Мининноваций сообщил о предложения по 7 направлениям, включая пересмотр подходов к семеноводству, борьбу с вредителями, адаптация капельного орошения в зависимости от климатических условий в регионах.

На совещании озвучены рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в такой ситуации. Объявлены «ударные 30 дней» для их реализации во всех регионах. Иброхим Абдурахмонов сообщил в интервью телеканалу «Узбекистан 24», что основная цель объявленного президентом мероприятия — сохранение урожая.

Глава государства поручил вице-премьеру Шухрату Ганиеву, первому заместителю министра сельского хозяйства Шухрату Тешаеву вместе с хокимами областей и специалистами посетить поля кластеров и фермеров для разъяснения научных решений и инноваций.

«Мы должны действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В конце июня президент поручил увеличить степень переработки пряжи в готовые изделия, чтобы получать дополнительно 9 млрд долларов дохода в год. Он поставил задачу привлечь в текстильную отрасль 50 иностранных брендов и анонсировал новые субсидии и льготы для экспортёров.