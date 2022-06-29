Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июня провёл видеоселекторное совещание по вопросам повышения урожайности хлопчатника и увеличения экспорта текстильной продукции.

По данным пресс-службы главы государства, за последние три года хлопково-текстильным кластерам страны было выделено более 23 трлн сумов льготных ресурсов. Они также инвестировали почти 7 трлн сумов собственных средств.

В результате было открыто около 350 крупных фабрик. Объём производства по сравнению с 2016 годом увеличился в 5 раз, а экспорт — в 4 раза, достигнув почти 3 млрд долларов.

Пять лет назад перерабатывалось только 40% заготовленного в стране хлопкового волокна, сегодня этот показатель достиг 100%, говорится в сообщении.

Перерабатывающие мощности достигли 1,3 миллиона тонн. Однако фактически производится 1 миллион тонн волокна. Другими словами, не хватает 300 тысяч тонн. Ожидается, что в течение следующих пяти лет нехватка сырья увеличится ещё на 600 тысяч тонн (по 300 тысяч тонн синтетического и хлопкового волокна).

«Почему Турция производит почти такой же объём волокна, хотя её хлопковые площади в два раза меньше наших? Основная причина этого — низкий уровень внимания и ответственности местных руководителей к науке и современным технологиям», — сказал президент.





Степень переработки пряжи в готовые изделия также низкая — 23%. Это означает, что каждый год упускается возможность получения 9 млрд долларов дохода, заявил Шавкат Мирзиёев.

Если систему организовать правильно — на основе научного подхода и современных технологий, можно увеличить количество рабочих мест в текстильной промышленности с 400 тысяч до 1 миллиона, сказал он.

На совещании обсуждались возможности повышения урожайности хлопчатника на основе научно обоснованного семеноводства и агротехнологий, а также удвоения объёмов экспорта за счёт глубокой переработки сырья.

Для этого необходим стабильный доступ к качественному сырью. Но сорта хлопчатника с урожайностью до 100 центнеров, созданные учёными, не доходят до хлопководов, сказал президент.

В последние годы дневные и ночные температуры сравнялись, распространяются новые виды насекомых-вредителей, а это требует выведения сортов, устойчивых к этим условиям. Необходимо изменить методы удобрения хлопчатника, упорядочить применение гербицидов и пестицидов, продолжил он.

Глава государства предложил создать при президенте Совет по хлопководству во главе с министром инновационного развития. При нём будет образован научный центр.

Совет будет ежегодно определять выведение и посадку высокоурожайных и скороспелых сортов по регионам и кластерам, разработает схему внесения удобрений, адаптированную к климатическим и температурным изменениям, регулировать применение гербицидов и пестицидов. Он также разработает подходящие к каждому региону агротехнологии для борьбы с вредителями.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что в каждом кластере должны быть семенная, почвенная и биологическая лаборатории, а также семязаготовительные цеха.

Затронут вопрос водосбережения. За последние два года капельное орошение внедрено на 169 тысячах гектаров хлопковых полей. Но многие кластеры, особенно фермеры, сталкиваются с трудностями, в том числе из-за высокой затратности этой технологии.

Для увеличения производства и экспорта готовой продукции планируется создание отдельных индустриальных зон с удобными условиями для предпринимателей.

«После того, как бойкот на наш хлопок был снят, иностранные компании проявляют большой интерес к сотрудничеству с местными предприятиями, к нашей продукции. Если в наши регионы не будут привозиться бренды, отечественной продукции будет сложно конкурировать на мировом рынке», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства поручил Министерству инвестиций и внешней торговли совместно с послами Узбекистана в Испании, Германии, Швеции, Великобритании, Франции, Италии, Польше, Японии, Турции и США до конца года привлечь в Узбекистан 50 иностранных брендов. Кроме того, поставлена задача вывести продукцию не менее 30 узбекистанских производителей на международных выставках и добиться заказов по 50 млн долларов.

Экспортёрам крашеного трикотажа и тканей будут предоставлены субсидии в размере до 10%, а также запущены авиарейсы для поставок готовой продукции иностранным брендам. Поставлены задачи по организации производства необходимой фурнитуры и аксессуаров для брендов, которые сейчас на 90% импортируются.

В Андижанской, Наманганской и Ташкентской областях планируется до конца года запустить 4 предприятий по производству фурнитуры.





Президент также определил меры по расширению механизмов поддержки текстильных предприятий. Агентство по стимулированию экспорта выделит экспортёрам ресурсы в размере до 5 млн долларов для пополнения оборотных средств. Предельная площадь складов за рубежом, расходы на аренду которых подлежат компенсации, будет увеличена со 100 до 500 кв. м. На эти цели агентству будет выделено 100 млн долларов.

Глава государства подчеркнул необходимость перехода текстильных предприятий на международные стандарты финансовой отчетности. Министерство финансов будет покрывать до 50% расходов на МСФО. «Это откроет путь для выхода на мировой рынок, сотрудничества с иностранными брендами и привлечения прямых кредитов», — сказал президент.

Он отметил, что для отрасли будет упрощено налоговое и таможенное администрирование, в частности, будет упрощен порядок переработки сырья на таможенной территории. Кроме того, аккредитивы, открытые на имя экспортёров, могут приниматься в качестве обеспечения кредита. То есть компания сможет получить кредит в обслуживающем её банке в размере 80% от аккредитива со дня экспорта.

Отдельное внимание уделено вопросу подготовки кадров. Институт текстильной и легкой промышленности, который возглавил глава ТПП Даврон Вахабов, и Узбекско-корейский текстильный технопарк будут интегрированы, а с нового учебного года в институте будет внедрена дуальная система образования.