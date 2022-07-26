Компания UzAuto Motors в ближайшие месяцы намерена начать принимать заявки на свои автомобили Chevrolet Tracker-2 и Onix. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в компании.

Ожидается, что контрактация мини-кроссовера Tracker-2 начнётся в августе, а выдача автомобилей — в начале сентября. Заявки на седан Onix будут принимать в октябре, но покупатели смогут получить автомобиль только в начале 2023 года.

О ценах пока не сообщается.

18 июля UzAuto Motors на заводе в Асаке начал серийное производство Chevrolet Tracker 2023 модельного года. Производитель тогда заверил, что стоимость Tracker-2 будет ниже, чем у импортного варианта, который до этого завозился из Китая (сейчас цена составляет от 255,2 млн до 264 млн сумов). Мощность производства составляет 80 тысяч в год. До конца года намечено выпустить 25 тысяч автомобилей.

«Газета.uz» также сообщала, что локализация модели Onix начнётся с четвёртого квартала 2022 года. Бывший врио генерального директора UzAuto Motors Рустам Ражабов отмечал, что стоимость седана в Узбекистане будет варьироваться от 9 до 12 тысяч долларов.

Производство обеих моделей налажено на платформе GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), что потребовало крупных инвестиций в модернизацию и автозавода в Асаке, и производственных мощностей локальных партнёров-поставщиков. Общий объём капиталовложений оценивается более чем в 620 млн долларов.