18 июля с конвейера завода компании UzAuto Motors в Асаке в Андижанской области сошёл первый автомобиль Chevrolet Tracker 2023 модельного года, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Впервые на территории Узбекистана началось производство полного цикла нового класса автомобилей — кроссоверов», — заявила компания в своём пресс-релизе.

Tracker нового поколения поступил в продажу в Узбекистане в январе 2021 года. Машина завозилась из Китая. В декабре прошлого года в Асаке была выпущена первая тестовая версия автомобиля.

Как сообщили представители UzAuto Motors, автомобиль должен поступить в продажу с 30 августа. Цена на данный момент не объявлена, но она может быть выше, чем у импортного варианта, в том числе из-за более высокой мощности двигателя. На первом этапе Tracker будет производиться в трёх основных комплектациях: LS, LT и Premier.





После Китая и Бразилии Узбекистан стал третьей страной, запустившей производство Tracker — самого продаваемого кроссовера в Бразилии, Мексике и на Филиппинах, отметили в компании.

Производство налажено на платформе GM GEM (General Motors Global Emerging Markets), что потребовало крупных инвестиций в модернизацию и автозавода в Асаке, и производственных мощностей локальных партнёров-поставщиков. Общий объём капиталовложений оценивается более чем в 620 млн долларов.





Текущая производственная мощность платформы составляет 80 тысяч автомобилей Tracker в год. До конца текущего года планируется выпустить 25 тысяч машин этой модели.

Производство одного автомобиля Tracker занимает в среднем три дня. Уровень локализации комплектующих составляет 48−50%.

«В ходе реализации проекта на Асакинском заводе были освоены такие новые технологии, как лазерная и плазменная сварка, лазерное измерение кузова, а также проведены масштабные работы по модернизации производственных процессов завода и всех поставщиков комплектующих», — отметили в компании.

Кроме того, на заводе UzAuto Motors Powertrain было освоено производство новых мощных и экономичных 3-цилиндровых турбированных двигателей CSS Prime объемом 1,2 л, которыми будут оснащаться Tracker. Новый двигатель стал мощнее применяемого на автомобилях Tracker, импортируемых из Китая — 132 л. с. вместо 125 л. с. у китайской версии.

По данным компании, для увеличения уровня локализации реализуется программа по строительству новых заводов и внедрению новых производственных технологий по производству пластиковых топливных баков, рулевых ремней, резиновых уплотнителей, отливки чугунных деталей, деталей горячей штамповки и прочих комплектующих.

Реализация этой программы и запуск новых производственных предприятий позволит наладить выпуск сразу нескольких моделей на базе платформы GM GEM, оптимизировать инвестиции по проектам, снизить производственные расходы и достигнуть уровня локализации выше 60%.

Для реализации программы по внедрению новой платформы и запуску выпуска Tracker на завод в Асака было привлечено около 500 иностранных специалистов. Они также участвуют в запуске производства комплектующих на предприятиях локализации.

На церемонии запуска выступили председатель правления «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков и вице-президент GM International по глобальным закупкам и системе поставок Джонни Салдан.

Некоторые характеристики Chevrolet Tracker 2023 года