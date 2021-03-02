Автомобиль Chevrolet Onix в Узбекистане будет продаваться по цене от 9 до 12 тысяч долларов США, сообщил журналистам во вторник врио генерального директора UzAuto Motors Рустам Ражабов. Об этом передаёт корреспондент «Газете.uz», находящийся на автозаводе компании в Асаке (Андижанская область).





Локализация Onix планируется с четвёртого квартала 2022 года (ранее сообщалось о планах довести уровень локализации до 60%) , а обновлённого Tracker, продажи которого начались в этом году, — с третьего квартала текущего года.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что тестовые образцы автомобиля Onix прибыли из Бразилии в Узбекистан.





Технические характеристики Onix.

В декабре 2019 года UzAuto Motors сообщала, что в 2020 году начнет подготовку к запуску производства Onix и других новых моделей на единой бюджетной платформе Global Emerging Markets (GEM), которая, в том числе, лежит в основе нового Chevrolet Tracker.