20 августа планируется проведение второго открытого диалога президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с предпринимателями.

Бизнес-омбудсман, Торгово-промышленная палата и Министерство инвестиций и внешней торговли ведут приём обращений к главе государства.

Предприниматели могут отправить проблемы и предложения по своей деятельности на короткий номер 1094 и через сайт taklif2022.uz до 31 июля.

В регионах также проводятся встречи, на которых деловые люди могут высказать свои предложения.

20 августа прошлого года президент впервые провёл встречу с предпринимателями в формате открытого диалога. Всего поступило более 15 тысяч вопросов и предложений. Они были систематизированы по семи направлениям, после чего был принят ряд решений президента по решению обозначенных проблем.

Шавкат Мирзиёев на той встрече предложил проводить такое мероприятие каждый год и объявить 20 августа Днём предпринимателей.