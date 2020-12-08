Центральный банк Узбекистана представил доклад об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022—2023 годов (PDF). В нем также указана причина перехода к таргетированию инфляции и достижение его постоянного уровня в 5% к 2023 году.

В мировой практике одним из основных принципов перехода центральных банков к таргетированию инфляции является установление точной цели по инфляции (таргета) и принятие всех необходимых мер для ее достижения.

Траектория инфляционного таргета и промежуточных показателей. Источник: Центральный банк.



Центральный банк активно переходит к режиму таргетирования инфляции с начала 2020 года и установил целевой показатель инфляции в размере 5% на 2023 год в качестве постоянной цели. Определение целевого показателя инфляции на уровне 5% основано на всестороннем анализе и опыте стран, перешедших на таргетирование инфляции, говорится в сообщении.

Последствия установления целевого показателя инфляции выше 5%

По данным регулятора, у основных торговых партнеров Узбекистана целевой показатель инфляции составляет около 5%. В частности, этот показатель составляет 4% в России, 3,5% в Китае, 4−6% в Казахстане и 5−7% в Кыргызстане.

В таких условиях задача поддержания конкурентоспособности отечественных производителей как на внутреннем, так и на внешнем рынках требует, чтобы внутренние цены не превышали уровень инфляции в странах-партнерах по внешней торговле. Следовательно, если целевой показатель инфляции будет установлен на относительно высоком уровне, рост цен на внутреннем рынке останется высоким, а цены отечественных предприятий будут относительно высокими, отмечает ЦБ.

Различия в темпах инфляции в странах-партнерах влияют на цены импортируемых товаров, увеличивая сравнительные преимущества импорта. Увеличение спроса на импортные товары, в свою очередь, увеличит спрос на иностранную валюту. Это приводит к девальвационному давлению на сум.

Инфляция — это среднее изменение по многим товарным группам. В результате установления целевого показателя инфляции выше 5% (например, 8−10%), даже при достижении этого показателя, цены на некоторые товарные группы могут вырасти выше целевого (12−14%). В результате покупательная способность населения на эти товары снизится. Это, в свою очередь, приведет к высокому уровню инфляционных ожиданий населения и бизнеса, признают в Центробанке.

Кроме того, высокая инфляция приводит к снижению доверия к национальной валюте. При этом сбережения в национальной валюте сократятся, а процесс долларизации экономики усилится. В результате увеличивается нехватка долгосрочных ресурсов в экономике, что приводит к нерациональному использованию имеющихся денег и капитальных ресурсов, следует из доклада.

Последствия установления целевого показателя инфляции ниже 5%

В международной практике режим инфляционного таргетирования денежнокредитной политики начал вводится с 1989 года. Практика стран, которые перешли на этот режим, показывает что целевой показатель инфляции обычно установлен на уровне 3−5% для развивающихся стран и 2% для развитых стран.

Целью денежно-кредитной политики является обеспечение экономического роста за счет достижения низкой инфляции и создание благоприятных условий для повышения уровня жизни граждан. Очень низкий уровень инфляции обычно приводит к недостаточному формированию спроса на товары и услуги.

Если целевой показатель инфляции установлен на низком уровне, в частности на уровне 2% или меньше, в будущем цены могут неуклонно падать, и могут возникнуть дефляционные риски для определенных товарных групп в экономике. Ожидания низкой инфляции в будущем приведут к сокращению потребления и задержке инвестиционных решений предприятий. Это, в свою очередь, приведет к снижению заработной платы и рабочих мест, а также уменьшению долгосрочных инвестиционных вложений, указывает регулятор.

Также по мере снижения инфляции основная ставка центрального банка формируется соответственно на более низком уровне. При этом, эффективность трансмиссионного механизма основной ставки, которая является важным инструментом денежно-кредитной политики, снижается, ограничивая функцию инвестиционного стимулирования экономики, следует из доклада.

Уровень инфляционных таргетов зарубежных стран

По данным ЦБ, в контексте существующих экономических возможностей в развивающихся странах установка слишком низкого целевого показателя инфляции может привести к замедлению экономического роста, если будет проводиться жесткая денежно-кредитная политика для снижения инфляции.

Принимая во внимание эти факторы, большинство развивающихся стран выбрали целевой диапазон 3−5% в качестве приемлемого уровня инфляции, который не повлияет на темпы экономического роста и инвестиционные процессы, отмечает Центробанк.

Инфляционные таргеты развитых и развивающихся стран





Кроме того, хотя в большинстве развитых стран целевой показатель инфляции оставался неизменным в течение многих лет с момента его установления, в большинстве развивающихся стран (за исключением Аргентины и Армении) целевой показатель инфляции был снижен с начального установленного уровня с учетом тенденций экономического развития, темпов инфляции и прогнозов.

В заключении необходимо отметить что, установка целевого показателя инфляции на уровне 5% направлена на поддержку экономического роста и инвестиционной активности, поддержание покупательной способности доходов и сбережений населения за счет низких цен с учетом возможностей страны.

Центральный банк также намерен перейти к методу непрерывного аукциона при определении обменного курса, развивать институт маркетмейкеров, повышать активность банков на валютном рынке и совершенствовать свои интервенции. Ожидается, что это повысит гибкость обменного курса и его устойчивость к внутренним и внешним шокам.