Повторная сдача экзаменов при восстановлении утерянного водительского удостоверения отменена. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 20 июля (ПКМ №393).

Согласно постановлению правительства от 31 мая 2018 года (№408), дубликат утерянных водительских прав выдавался после сдачи теоретических и практических экзаменов, а также проверки по базе данных водительских удостоверений лиц, лишенных права управлять автомобилем.

Исключение составляли случаи утери в результате кражи, пожара, стихийного бедствия и т. п. причин, подтвержденных документами уполномоченного ведомства.

Правительство изменило этот пункт, изложив его в следующей редакции:

«Дубликат утерянного национального водительского удостоверения (водительского удостоверения старого образца или его талона) выдается без сдачи экзаменов после проверки по базе данных водительских удостоверений лиц, лишенных права управлять транспортными средствами».

Министр юстиции Русланбек Давлетов ранее сообщал, что замену водительских удостоверений планируется сделать удалённой. По его словам, во многих странах на правах нет подписи. Если отменить это требование, права можно будет получать по почте. В марте сообщалось, что больше половины водителей до сих пор не заменили права.