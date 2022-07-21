Процесс замены водительских удостоверений в Узбекистане планируется сделать удалённым. Об этом в ходе «правительственного часа» в Законодательной палате Олий Мажлиса в среду сообщил министр юстиции Русланбек Давлетов (видео). Темой обсуждения было устранение бюрократических преград в ходе оказания государственных услуг.

Процесс замены прав привёл к значительному увеличению нагрузки на центры государственных услуг, которые были вынуждены работать по принципу «до последнего клиента». Что делается, чтобы предотвратить такие ситуации в будущем?

Отвечая на этот вопрос депутатов, министр юстиции сказал: «Срок [замены прав] продлевался уже два-три раза. Времени в целом предоставлялось достаточно. Но каждый раз, когда срок замены завершается, очереди резко увеличиваются. Когда такая ситуация была в марте-апреле, мы объявили, что срок будет продлён, и назавтра очереди снова пропали. Число желающих заменить права в центрах госуслуг упало в 10−15 раз».

«Мы ведём разъяснительную работу, придумываем разные мэмы, показываем мультфильмы, даём рекламу», — сказал Русланбек Давлетов, но водители не спешат заменить удостоверения.

«Чтобы через год ситуация не повторилась, мы планируем перейти на электронную [систему]. Есть один недостаток — в удостоверении нужна подпись. Из-за этого требуется обязательная личная явка. Сейчас мы работаем над отменой этого требования», — отметил министр.

«Если это будет сделано, полностью отпадёт необходимость посещения центра [государственных услуг]. Мы так и будем говорить, чтобы не приходили, и не будем принимать. Принимать будем только в электронной форме. [Готовое удостоверение будет] отправляться всем по почте», — сказал глава Минюста.

«Мы намерены это внедрить. Иначе проблема, о которой мы говорим, будет повторяться и повторяться. И через пять лет будет то же самое — останется 100−200 тысяч человек, не заменивших права, и в последний день все придут [для замены]. Это решение проблемы», — сказал он.

Русланбек Давлетов добавил, что для внедрения нововведения необходимо соблюсти ряд требований, в том числе требований международных документов.

«Во многих странах нет необходимости подписи удостоверений. Если нам удастся это реализовать, таких проблем не будет», — заключил он.

Новые водительские удостоверения и техпаспорта были введены в Узбекистане с октября 2017 года. Завершить обмен этих документов планировалось до 31 декабря 2020 года, но это сделать не удалось, и весной 2020 года срок был продлён на год.

В ноябре 2021 года правительство вновь продлило срок обмена — до конца 2022 года, но поэтапно, в зависимости от года выдачи прав и техпаспортов, чтобы снизить нагрузку на центры госуслуг.

В марте Агентство госуслуг Минюста сообщило, что из 5,7 миллиона владельцев прав 3,1 миллиона до сих пор их не обменяли, заменили документ только 2,6 миллиона человек. Срок замены прав тогда было предложено продлить ещё на год — до конца 2023 года.