В Туристическом центре Самарканда, строительство которого ведётся на территории гребного канала, начато тестирование сети мобильной связи пятого поколения — 5G. Об этом сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.

Он привёл скриншоты программы измерения скорости интернет-соединения, на которых видна скорость скачивания 896 Мбит/с и название сети — 5G Uzmobile.

«Этот центр станет не только местом проведения международных мероприятий и отдыха туристов», отметил министр. По его словам, здесь впервые все мобильные операторы страны совместно установили антенную инфраструктуру на одной мачте и внедрили активную распределённую антенную систему (Active DAS) внутри зданий, что создало возможность оказания услуг высокого качества.

Шерзод Шерматов напомнил, что в этом году ежегодная Неделя информационно-коммуникационных технологий будет проходить именно в Туристическом центре Самарканда 24−27 октября.

«Газета.uz» писала о том, как будет выглядеть Туристический центр, который займёт площадь более 200 га, и кто его строит. Здесь возводятся восемь отелей, конгресс-холл, караван-сарай «Вечный город», вдоль гребного канала создаётся парк. Президент Шавкат Мирзиёев посещал центр в середине июля и в апреле прошлого года.

В сентябре в Самарканде состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.