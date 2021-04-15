Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строительство туристического центра в Самаркандском районе, сообщила пресс-служба главы государства.

Комплекс возводится на территории в 212 га на побережье гребного канала. Согласно проекту, здесь будет 10 объектов, в том числе конгресс-холл, гостиницы и зоны отдыха. Сейчас идёт строительство конгресс-холла, караван-сарая «Вечный город» и восьми гостиниц. Две 22-этажные гостиницы будут пятизвёздочными, остальные — четырёхзвёздочными.





«Строящийся центр станет туристическим хабом. Здесь также будут необходимые условия для проведения международных мероприятий. Центр планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году», — говорится в сообщении.

Президенту представили информацию о возможностях нового туристического центра и услугах, которые будут предоставляться гостям. Здесь же состоялась презентация проектов по развитию инфраструктуры туризма в Самарканде.

Шавкат Мирзиёев также осмотрел путепровод, связывающий туристический центр с городом, благоустроительную работу, проводимую на улицах Уста Умара Журакулова и Афросиаб.

Проект туристического центра на территории гребного канала в Самаркандском районе был презентован президенту летом прошлого года. Изначально под комплекс планировалось выделить 360 га земли.