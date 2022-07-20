Парламент Шри-Ланки 20 июля избрал новым президентом Ранила Викрамасингхе, ранее занимавшего пост премьер-министра страны, сообщило Deutsche Welle.

С 15 июля он исполнял обязанности главы государства, когда экс-президент Готабая Раджапакса покинул страну на фоне массовых беспорядков.

Ранил Викрамасингхе получил 134 голоса, его ближайший оппонент Дулла Аллахаперума — 82 голоса. Примечательно, что партия экс-президента поддержала нового главу государства.

Выступая перед парламентом, избранный президент призвал оппонента вместе работать, «чтобы вывести страну из кризиса». Первоочередная задача — договориться о финансовой помощи с Международным валютным фондом.