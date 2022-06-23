Внешнеторговый оборот Узбекистана за пять месяцев вырос на 37,4% или 5,58 млрд долларов — до 20,53 млрд долларов, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

По сравнению с январём-маем 2021 года объём экспорта достиг 8,36 млрд долларов (рост — 45,5%), импорта — 12,17 млрд долларов (+32,3%). Отрицательное сальдо внешней торговли достигло минус 3,8 млрд долларов.

Из всего экспорта 35,5% приходится на продажу золота — за пять месяцев реализовано этого драгметалла на 2,97 млрд долларов. При этом в апреле и мае экспорта этого драгметалла не было, но это всё равно в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года.

Экспорт

Экспорт без учёта золота за пять месяцев вырос на 18,5% — до 5,39 млрд долларов. Этого удалось добиться в основном за счёт роста продаж текстильной продукции на 23% — до 1,35 млрд долларов, цветных металлов — 666,2 млн долларов (+5,5%), овощей и фруктов — 334,2 млн долларов (+13,7%) и других позиций.

Узбекистан продолжает наращивать поставки газа — 352,1 млн долларов (+2,5 раза), из этой суммы только на апрель пришлось 138,9 млн долларов, на май — 122,6 млн долларов.





Динамика и география экспорта текстиля.

Стоит отметить, что экспорт текстиля составляет 16,2% в структуре общего экспорта. Большая часть продукции — это пряжа (54,5%) и готовые трикотажные и швейные изделия (23,8%). Для узбекского текстиля по-прежнему остаётся главным российский рынок, куда отправлено продукции на 454,6 млн долларов (+26%). Поставки в Турцию удвоились — до 278,6 млн долларов, но в Китай упали на 29,6% — до 193,7 млн долларов.

Поставки легковых автомобилей за границу упали на 28,5% (в апреле было 33,2%) — до 110,5 млн долларов, но за май экспортировано машин на 27 млн долларов. Компания UzAuto Motors постепенно сокращает разрыв с прошлогодними показателями.

Узбекистан постепенно увеличивает экспорт электричества. Несмотря на снижение показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7% — до 50,7 млн долларов, в мае экспортировано энергии на 22,6 млн долларов, что чуть меньше чем за все четыре месяца с начала года — 27,4 млн долларов.

Импорт

Что касается импорта, то на высоком уровне остаются поставки зерновых и продуктов из них — 437,9 млн долларов (+33,1%), различных пищевых продуктов и препаратов — 222,2 млн долларов (в 2,6 раза), сахара, изделий из сахара и мёда — 167 млн долларов (+23,5%), овощей и фруктов — 140,4 млн долларов (86,4%).

Кроме того, страна стала больше импортировать напитков — 27,2 млн долларов (+82,5%), табака и табачных изделий — 17,5 млн долларов (+48,3%), текстильных волокон — 43,6 (4 раза), пробок и лесоматериалов — 153 млн долларов (32,7%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 480 млн долларов (+36,1%), медицинской и фармацевтической продукции — 658,6 млн долларов (+22,7%), пластмассы — 356,8 млн долларов (в 2,1 раза), чугуна и стали — 766,1 млн долларов (+31,1%), машин — 990,9 млн долларов (+27,7%), деталей и принадлежностей автомобилей — 545,4 млн долларов (+48,5%).

Более того, в 2,1 раза увеличился импорт легковых автомобилей — до 320,5 млн долларов, из этой суммы 40 млн долларов — в мае.

Торговля со странами

Динамика крупных стран-партнеров во внешнеторговом обороте Узбекистана (за январь-май, млн долл США).

Китай сохранил лидерство по внешней торговле с Узбекистаном — 3,79 млрд долларов (+39,6%). Россия осталась на втором месте — 3,24 млрд долларов (+33,8). Дальше идут Казахстан ($1,75 млрд), Турция ($1,44 млрд) и Республика Корея ($1,08 млрд).

В структуре направлений экспорта из Узбекистана лидируют Китай (11,7%), Россия (9,9%), и Турция (8,1%), в структуре импорта — Китай (22,7%), Россия (18,5%) и Казахстан (10,3%).

Доля внешнеторгового оборота стран СНГ снизилась на с 36,3% до 33,6% ($5,44 млрд). За счёт увеличения экспорта в другие зарубежные страны доля экспорта в страны СНГ снизилась с 31,1% до 28,3%, доля импорта — с 39,6% до 37,3%, отмечает Госкомстат.