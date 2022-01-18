Официальные резервные активы Узбекистана на 1 января 2022 года составили 35,14 млрд долларов, увеличившись за месяц на 389,8 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Физический объём золота в резервах прекратил снижение и вырос 0,2 миллиона тройских унций (около 6,2 тонн) — до 11,6 миллиона тройских унций (около 360,8 тонн). Стоимость золота в резервах увеличилась на 508,6 млн долларов — до 20,95 млрд долларов.

Котировки золота в декабре. Источник: РБК.

Резервы в иностранной валюте в декабре снизились на 117,9 млн долларов — до 13,07 млрд долларов.

Валовые международные резервы в 2021 году выросли на 235,2 млн долларов, или 1%. Как отмечает ЦБ, на это повлияли котировки золота, которое подешевело с 1891,1 доллара в начале года до 1799,25 доллара. Влияние этого падения составило 1,06 млрд долларов.