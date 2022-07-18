Столичный уличный художник Inkuzart представил свою новую работу, совмещающую в себе сразу два изображения. Это портреты президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, нарисованные с разных сторон зубчатой поверхности. При рассмотрении под разным углом они напоминают стерео-варио открытки, в которых меняется изображение.

Фото: Евгений Скляревский / Facebook.

Свою работу автор подписал кратко на двух языках — русском и украинском: «Кто прав или нет, зависит, с какой стороны смотреть. Хто правий чи ні, залежить з якого боку дивитися».

Фото: Евгений Скляревский / Facebook.

На просьбу «Газеты.uz» прокомментировать изображение художник кратко ответил: «Хотел сказать: у каждого своя правда». Он добавил: «И я за мир».

Как и другие работы Inkuzart, новая находится в Чиланзарском районе (1-й квартал). Она появилась на месте бывшего рисунка «Око надежды» этого же художника.

Фото: Евгений Скляревский / Facebook.

«Отличная работа… Точно иллюстрирует раздрай в обществе по отношению к войне. Разлом прошёл через семьи и коллективы, через все сообщества, клубы по интересам и соседок во дворе», — прокомментировал рисунок руководитель сайта «Письма о Ташкенте» Евгений Скляревский.

«Газета.uz» в 2020 году публиковала интервью с художником, которого называют ташкентским Бэнкси.