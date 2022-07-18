Сотрудники таможни и Службы государственной безопасности Узбекистана остановили на пограничном посту «Фархад» уроженку Бекабада Ш. М. (1979 года рождения), в обуви которой были спрятаны 20 тысяч долларов, сообщила пресс-служба СГБ.

Женщина намеревалась вывезти валюту в Таджикистан. В то время как шла доследственная проверка, женщина совершила попытку провоза через этот же пост 70 тысяч долларов, спрятав их в одежде. Она задержана.

Установлено, что крупная сумма валюты принадлежит гражданину Таджикистана, а Ш. М. выступала в роли курьера. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье 182 (нарушение таможенного законодательства) Уголовного кодекса Узбекистана.