Учащаяся академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институте Азиза Абдувалиева завоевала бронзовую медаль 33-й Международной олимпиады по биологии, проходившей с 10 по 18 июля в Ереване (Армения). Об этом сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

За своё достижение студентка будет награждена премией в размере 60 млн сумов, а её учитель — 45 млн сумов, отметили в МНО. Кроме того, девушка получила право поступить в вуз без тестовых испытаний на основе государственного гранта.

Всего в олимпиаде приняли участие 256 учащихся из 64 стран мира.

Напомним, что ранее на прошедшей в Норвегии 63-й Международной олимпиаде по математике Лазизбек Ражаббоев из Узбекистана также завоевал бронзовую медаль.