Церемония награждения учеников-победителей международных олимпиад и их учителей прошла 17 августа в Ташкенте. В мероприятии приняли министр народного образования Шерзод Шерматов, сотрудники МНО, представители Агентства по делам молодежи, победители олимпиад, а также их учителя и родители.

Постановлением президента от 3 мая 2019 года (ПП-4306) введена новая система поощрения победителей предметных олимпиад. Согласно документу, победители и их учителя престижных международных олимпиад по математике (IMO), физике (IphO), химии (IChO), биологии (IBO), информатике (IOI) награждаются единовременной денежной премией в следующих размерах базовой расчетной величины за:

1-место (золотая медаль) — в 500 базовых расчётных величин (122,5 млн сумов), учителю — в 450 БРВ (110,25 млн сумов);

учителю — в 450 БРВ 2-место (серебряная медаль) — в 300 БРВ (73,5 млн сумов), учителю — в 250 БРВ (61,25 млн. сўм);

учителю — в 250 БРВ 3-место (бронзовая медаль) — в 200 БРВ (49 млн сумов), учителю — в 150 БРВ (36,75 млн сумов);





По данным МНО, на этих международных олимпиадах, прошедших в июле-августе 2021 года, ученики Узбекистана завоевали в общей сложности 10 (в 2020 году было 6) медалей, в том числе 3 золотых (1), 2 серебряных (4) и 5 бронзовых медалей (1).

В частности, в 53-й Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Японии с 25 июля по 2 августа, приняли участие 260 учеников из 65 стран мира. В результате которого узбекистанские ученики завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.

Собиржон Аманов — ученик академического лицея Ташкентского педиатрического медицинского института — золотая медаль;

— ученик академического лицея Ташкентского педиатрического медицинского института — золотая медаль; Фирдавс Собиров — ученик 35-й школы Бухары — бронзовая медаль;

— ученик 35-й школы Бухары — бронзовая медаль; Дурдона Мухторхужаева — ученица школы Ибн Сино — бронзовая медаль;

— ученица школы Ибн Сино — бронзовая медаль; Икромиддин Боймаҳаммадов — ученик школы Ибн Сино — бронзовая медаль.





62-я Международная олимпиада по математики прошла 14−24 июля в Российской Федерации, где школьники Узбекистана в последний раз завоевали серебряную медаль в 2017 году.

Диёрбек Толипов — ученик 5-й специализированной математической школы Гиждуванского райоан Бухарской области — серебряная медаль;

— ученик 5-й специализированной математической школы Гиждуванского райоан Бухарской области — серебряная медаль; Олимжон Олимов — ученик Международной математической школы Бухарской области — бронзовая медаль.

304 учащихся из 76 стран мира приняли участие в 32-й Международной олимпиаде по биологии, которая прошла в Португалии 18−23 июля. По итогам которой члены сборной Узбекистана завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали (в 2020 году — 1 золотую и 2 серебряные медали).

Хумоюн Норбеков — ученик академического лицея при Джизакском государственном педагогическом университете — золотая медаль;

— ученик академического лицея при Джизакском государственном педагогическом университете — золотая медаль; Азиза Абдувалиева — ученица академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институте — золотая медаль;

— ученица академического лицея при Ташкентском педиатрическом медицинском институте — золотая медаль; Ёркинбек Турдибоев — ученик 11-й специализированной школы химии и биологии в Навоийской области — серебряная медаль.

В 51-й Международной олимпиаде по физике, которая прошла в Литве 17−24 июля приняли участие 365 учеников из 73 стран мира. По итогам олимпиады ученик школы №71 города Ташкента Раиль Хашаев награжден бронзовой медалью. Это вторая медаль в истории Узбекистана на Международной олимпиаде по физике и первая медаль школьника.

Вышеуказанные ученики, победившие на международных олимпиадах, будут приняты в высшие учебные заведения без экзаменов.

Кроме того, школьники из Узбекистана также участвовали в региональных и международных соревнованиях, завоевав 31 медаль (2 золотые, 14 серебряных, 15 бронзовых).

В 55-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии все 7 учеников Узбекистана были объявлены победителями. Среди 28 государств ученики завоевали 1 золотую, 4 серебряные и 2 бронзовые медали;

На 17-й Международная Жаутыковской олимпиаде ученики завоевали 13 медалей — 1 золотую, 2 серебряные и 10 бронзовых медалей.

На 6-й Международной Кавказской математической олимпиаде узбекистанские ученики завоевали 5 медалей — 4 серебряные и 1 бронзовую.

Победителям этих олимпиад также вручены ценные памятные призы.