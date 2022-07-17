Учащийся международной школы математики Каракульского района Бухарской области Лазизбек Ражжабоев получил бронзовую медаль 63-й Международной олимпиады по математике, проходившей в этом году с 6 по 16 июля в Осло (Норвегия).

Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана, за своё достижение школьник будет награждён премией в размере 60 млн сумов, а его учитель — 45 млн сумов. Обладатель медали также имеет право поступить в вуз без тестовых испытаний на основе государственного гранта.

Всего в олимпиаде приняли участие 589 школьников из 104 стран. Узбекистан также представляли Анварбек Рахматов, Жасурбек Рузибоев (Бухарская область), Искандар Буриев, Жалолиддин Холматов)Ташкент) и Тохирбек Туланов (Ферганская область).





Сборная Узбекистана. Фото: imo2022.org.

Сборная Узбекистана участвует в международной олимпиаде с 1997 года. До нынешней олимпиады на её счету было 10 серебряных и 28 бронзовых медалей.