Условный город New Matters развернулся в Ташкенте под крышей ангара Agregat-Agrotech, заняв четвёртую часть помещения, которое в обычное время ведёт монотонную жизнь мебельного склада. На «контрольно-пропускном пункте» приходящих встречают четыре десятка кресел-мешков. С них открывается вид на полотна цветной органзы, поблескивающие в жарком густом воздухе, и подобие театрального занавеса. Голоса и музыка, которые просачиваются из-за него, подогревают любопытство. Утолить его — первая потребность, которую в разной степени испытывают посетители интерактивного фестиваля New Matters.





Он является заключительным мероприятием «фестиваля фестивалей» MOC FEST и проводится в столице во второй раз. Осенью прошлого года New Matters предлагал посетителям прогулку по арт-лабиринту, этим летом сфокусировался на духовных, эмоциональных и физиологических потребностях человека.





«После первого фестиваля мы заинтересовались тем, как человек чувствует себя в выставочном пространстве. Поскольку рассматривать картины на белых стенах скучно, мы решили обратиться к перформативному искусству, которое популярно в странах Европы, России и недостаточно представлено у нас. Так появилась идея города New Matters, который предлагает другой культурный досуг», — говорит одна из авторов фестиваля, продюсер и художник Мария Худайбердиева.

Вместе с ней над проектом New Matters работали Азиза Пулатова и Анастасия Галимова.





Девушки придумали условный город, пребывание в котором заставляет людей задуматься о том, что им действительно нужно. Услышать себя, разобраться в чувствах посетителям помогают зоны. Их десять. Каждая посвящена конкретной потребности.

В «Библиотеке им. Кого-то Важного», которая напоминает детский шалаш из простыней, можно закрыть потребность в информации.





Зона «Библиотека им. Кого-то Важного».

Зона примерочной «37» даёт возможность реализовать потребность в самовыражении. Посетителей здесь встречают стилисты — столичные дизайнеры, студенты направления Fashion design Технического института Ёджу в Ташкенте (YTIT), которые помогают любопытным взглянуть на себя чужими глазами и с новой стороны. Напольные вешалки-рейлы пухнут от самой разнообразной одежды: строгих костюмов, туник в национальном стиле, рубашек. Есть даже розовая шуба. Часть одежды — из категории second hand, поскольку организаторы выступают за осознанное потребление.





Зона «Хостел».

«Почта» в условном городе работает по методу экспрессивного письма Джеймса Пеннебейкера, профессора психологии в Техасском университете. Посетителям предлагают написать письмо о самых глубоких чувствах. Главные условия: не думать о времени, ошибках, стиле, об адресате — им может быть кто угодно, включая автора. Письмо можно забрать с собой или бросить в специальный ящик. Сотрудник «почты» гарантирует конфиденциальность и последующее уничтожение всех конвертов.





Зона «Почта».

На берегу неоновой реки профессиональные вокалисты проводят для всех желающих небольшие мастер-классы по раскрытию голоса, а в перерывах поют любимые песни. Главные на «Станции зарядки» — танцоры и инструкторы по йоге. Они учат «жителей» слушать и понимать своё тело.





Зона «Река».

Фестиваль придерживается принципа невмешательства. Посетители сами выбирают, оставаться ли пассивным наблюдателем или включаться в предлагаемые обстоятельства.

«Город — это отражение человека. Спи, пой, танцуй, пей, ешь, пиши от руки, находи новые образы и будь услышан. Мы хотим, чтобы все чувствовали себя здесь свободно», — отмечают организаторы.

Они надеются, что посещение города поможет людям сконцентрироваться на себе, мыслях и чувствах чуть дольше, чем обычно.





Интерактивный фестиваль New Matters продолжится до 24 июля. Каждый день, с 16:00 до 23:00, проходит три сеанса длительностью по два часа. Вход осуществляется группами по 35 человек.

Фестиваль проходит при поддержке Британского Совета в Узбекистане и Швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане. Официальный партнёр — Министерство туризма и культурного наследия.